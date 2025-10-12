Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией

Битва за активы российского гиганта «Лукойл» в Болгарии вступает в решающую и наиболее напряженную фазу. Экономический вопрос окончательно перешел в плоскость большой политики. На этой неделе Народное собрание Болгарии одобрило поправку к Закону об инвестициях, согласно которой продажа активов «Лукойла» теперь возможна только после проверки сделки и одобрения вначале Государственным агентством национальной безопасности (ГАНБ), а затем — Советом министров. Формально это выглядит логично, поскольку речь идет о стратегических активах — нефтеперерабатывающем заводе мощностью более 9,5 миллиона тонн в год, сети автозаправочных станций и бункеровочном бизнесе в порту Бургас на Черном море.

Однако за внешней рациональностью решения скрывается политический маневр. Поскольку Болгария осудила российское вторжение в Украину, «Лукойл» еще с конца 2022 года активно ищет покупателя для своих болгарских активов. И вот теперь стало очевидно, что часть местных политических сил фактически стремится «отжать» собственность российской компании, даже несмотря на то, что «Лукойл» проводит прозрачный международный тендер, на завершающем этапе которого единственным юридически легитимным претендентом остается консорциум азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR и турецкого холдинга Cengiz. Обе эти структуры давно работают в Болгарии, их деятельность открыта и документирована. Консорциум готов заплатить за активы от 2 до 2,5 миллиарда долларов. До последнего времени именно «Лукойл» принимал окончательное решение о продаже, поскольку правительство Болгарии, даже обладая в наблюдательном совете «Лукойл Нефтохим Бургас» «золотой акцией», блокирующего голоса не имела. Но после решения парламента, в котором доминируют силы лидера партии «ГЕРБ» Бойко Борисова и сопредседателя «Движения за права и свободы» Деляна Пеевски, ситуация изменилась и сделка оказалась под угрозой. Власти объясняют новые ограничения необходимостью защитить национальные интересы: «Лукойл», мол, создал сеть предприятий, влияющих на внутренний рынок нефтепродуктов, и, хотя поставки из России уже диверсифицированы, сохранение российских владельцев представляет «риск для национальной безопасности».

При этом аналитики и оппозиция считают иначе. По мнению известного болгарского политолога Илиана Василева, за юридической риторикой скрывается попытка Борисова и Пеевски поставить ГАНБ выше Совета министров и наделить спецслужбу правом блокировать сделки по стратегическим предприятиям. «Это создает политический инструмент, позволяющий без судебного контроля вмешиваться в многомиллиардные сделки, прикрываясь соображениями безопасности», — заявил эксперт. По его словам, такая схема противоречит регламенту ЕС 2019/452, устанавливающему единые и прозрачные механизмы проверки инвестиций. Василев отметил, что новая поправка превращает процедуру проверки в политическое сито, где судьбу инвесторов решают «экспертные мнения» спецслужб. На практике это открывает путь к кулуарному перераспределению собственности и созданию системы лояльных экономических групп под контролем Пеевски.

Ситуация усугубилась после публикации в газете The Wall Street Journal, согласно которой Борисов в этом году встречался с младшим сыном Дональда Трампа и пытался продвинуть идею замещения американскими инвесторами российских активов «Лукойла». Взамен он якобы предлагал исключить из списка санкций по «Акту Магнитского» бывшего министра финансов Болгарии Владислава Горанова — ближайшего соратника Пеевски. Борисов публично отрицал любые переговоры о «Лукойле», утверждая, что этот вопрос поднимали лишь бывшие премьер-министры Кирилл Петков и Николай Денков. Однако WSJ сообщает, что младший Трамп был крайне удивлен попытками Борисова обсуждать энергетические проекты и дал понять, что не заинтересован в этой теме. Издание также связывает с этой историей американского предпринимателя Джентри Бича-младшего, сына делового партнера Трампа, активно искавшего возможности инвестировать в Болгарии, в том числе в нефтепереработку в Бургасе. Он пытался создать впечатление, что действует при поддержке семьи Трампа, хотя сам Дональд Трамп, по данным WSJ, был раздражен подобными инсинуациями.