Ильхам Алиев поздравляет...

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Испании Филиппу VI.

«От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания. В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Испании – постоянного мира, благополучия и процветания», – говорится в поздравительном письме президента Азербайджана.