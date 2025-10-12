Америка помогает Украине бить по российским НПЗ

По их словам, это часть скоординированных усилий, направленных на ослабление российской экономики и принуждение РФ к переговорам с Киевом.

США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергообъектам, сообщает Financial Times со ссылкой на нескольких американских и украинских чиновников.

Разведданные, которыми Вашингтон делится с Киевом, позволили наносить удары по ключевым российским энергетическим активам, включая нефтеперерабатывающие заводы, расположенные далеко за линией фронта, сообщили несколько украинских и американских источников, знакомых с ходом кампании.

По данным FT, разворот в политике Белого дома произошел после телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле. По словам осведомленных источников, Трамп выразил поддержку стратегии, которая должна «заставить [россиян] почувствовать боль» и вынудить Кремль сесть за стол переговоров. После июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, по словам четырех источников, знакомых с украинской программой дальнобойных ударов с помощью дронов, США стали передавать Киеву разведданные с новым уровнем детализации. Эта информация позволила украинской стороне точнее определять расположение российских систем ПВО и прокладывать маршруты ударов, пишет FT.

Американская разведка помогает Киеву определять маршруты, высоту, время и тактику выполнения заданий, что позволяет украинским дальнобойным беспилотникам-камикадзе обходить российские системы ПВО, сообщили источники FT. Один из американских чиновников отметил, что Украина самостоятельно выбирает цели для дальних ударов, а США предоставляют разведданные об уязвимостях объектов. Однако другие участники и информированные источники утверждают, что Вашингтон также определяет приоритетные цели для украинской стороны.

На брифинге в Киеве в среду Владимир Зеленский отказался комментировать роль американской разведки в глубинных ударах по России, но отметил, что Украина «работает с разведслужбами США прежде всего для собственной обороны», имея в виду использование систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T, предоставленных западными партнерами. Последние успехи Украины в нанесении дальних ударов по России Зеленский объяснил технологическим совершенствованием беспилотников и ростом их производства.

По данным исследовательской группы Energy Aspects, удары были нанесены как минимум по 16 из 38 российских НПЗ, некоторые из них подвергались атакам неоднократно. Это нарушило переработку свыше 1 млн баррелей нефти в сутки.