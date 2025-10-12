USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Америка помогает Украине бить по российским НПЗ

так пишет Financial Times
США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергообъектам, сообщает Financial Times со ссылкой на нескольких американских и украинских чиновников.

По их словам, это часть скоординированных усилий, направленных на ослабление российской экономики и принуждение РФ к переговорам с Киевом.

Разведданные, которыми Вашингтон делится с Киевом, позволили наносить удары по ключевым российским энергетическим активам, включая нефтеперерабатывающие заводы, расположенные далеко за линией фронта, сообщили несколько украинских и американских источников, знакомых с ходом кампании.

По данным FT, разворот в политике Белого дома произошел после телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле. По словам осведомленных источников, Трамп выразил поддержку стратегии, которая должна «заставить [россиян] почувствовать боль» и вынудить Кремль сесть за стол переговоров. После июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, по словам четырех источников, знакомых с украинской программой дальнобойных ударов с помощью дронов, США стали передавать Киеву разведданные с новым уровнем детализации. Эта информация позволила украинской стороне точнее определять расположение российских систем ПВО и прокладывать маршруты ударов, пишет FT.

Американская разведка помогает Киеву определять маршруты, высоту, время и тактику выполнения заданий, что позволяет украинским дальнобойным беспилотникам-камикадзе обходить российские системы ПВО, сообщили источники FT. Один из американских чиновников отметил, что Украина самостоятельно выбирает цели для дальних ударов, а США предоставляют разведданные об уязвимостях объектов. Однако другие участники и информированные источники утверждают, что Вашингтон также определяет приоритетные цели для украинской стороны.

На брифинге в Киеве в среду Владимир Зеленский отказался комментировать роль американской разведки в глубинных ударах по России, но отметил, что Украина «работает с разведслужбами США прежде всего для собственной обороны», имея в виду использование систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T, предоставленных западными партнерами. Последние успехи Украины в нанесении дальних ударов по России Зеленский объяснил технологическим совершенствованием беспилотников и ростом их производства.

По данным исследовательской группы Energy Aspects, удары были нанесены как минимум по 16 из 38 российских НПЗ, некоторые из них подвергались атакам неоднократно. Это нарушило переработку свыше 1 млн баррелей нефти в сутки.

