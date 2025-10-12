Главная задача Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал главной задачей Израиля после возвращения удерживаемых ХАМАС заложников уничтожение туннелей палестинского движения в секторе Газа.

«Главной задачей Израиля после возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в секторе Газа, как непосредственно силами Армии обороны Израиля, так и с помощью международного механизма, который будет создан под руководством и контролем США», - написал Кац в X.

10 октября сообщалось, что движение ХАМАС должно передать всех живых израильских заложников до утра 13 октября. Уточнялось, что Международный комитет Красного Креста будет присутствовать на процессе передачи всех заложников.