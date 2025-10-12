USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Главная задача Израиля

11:55 416

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал главной задачей Израиля после возвращения удерживаемых ХАМАС заложников уничтожение туннелей палестинского движения в секторе Газа.

«Главной задачей Израиля после возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в секторе Газа, как непосредственно силами Армии обороны Израиля, так и с помощью международного механизма, который будет создан под руководством и контролем США», - написал Кац в X.

10 октября сообщалось, что движение ХАМАС должно передать всех живых израильских заложников до утра 13 октября. Уточнялось, что Международный комитет Красного Креста будет присутствовать на процессе передачи всех заложников.

Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 1684
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема; все еще актуально
03:24 2439
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ так пишет Financial Times
11:45 949
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»…
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»… Из мемуаров экс-генсека НАТО
10:03 2781
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
09:25 2019
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 3356
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда актуальный комментарий
05:01 4368
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 2609
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 1197
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности
04:06 4293
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 5333

ЭТО ВАЖНО

Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 1684
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема; все еще актуально
03:24 2439
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ так пишет Financial Times
11:45 949
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»…
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»… Из мемуаров экс-генсека НАТО
10:03 2781
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
09:25 2019
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 3356
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда актуальный комментарий
05:01 4368
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 2609
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 1197
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности
04:06 4293
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 5333
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться