Россия бьет по Одесской области: разрушения, нет света, воды...

По его словам, дроны попали в объект энергетической инфраструктуры, объект газоснабжения и здание районной администрации. Пострадал один человек.

Повреждены объекты критической инфраструктуры в городе Белгород-Днестровский на юге Одесской области, сообщили в местном городском совете. По состоянию на утро в некоторых районах города временно отсутствовало электричество и водоснабжение.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия в ходе ночной атаки по Украине применила 118 дронов и одну ракету Х-31, украинские силы ПВО сбили или подавили 103 дрона. Зафиксированы попадания одной ракеты и 15 ударных дронов в десяти локациях.