Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Россия бьет по Одесской области: разрушения, нет света, воды...

Вооруженные силы России в ночь на 12 октября атаковали Одесскую область Украины ударными беспилотниками, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

По его словам, дроны попали в объект энергетической инфраструктуры, объект газоснабжения и здание районной администрации. Пострадал один человек.

Повреждены объекты критической инфраструктуры в городе Белгород-Днестровский на юге Одесской области, сообщили в местном городском совете. По состоянию на утро в некоторых районах города временно отсутствовало электричество и водоснабжение.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия в ходе ночной атаки по Украине применила 118 дронов и одну ракету Х-31, украинские силы ПВО сбили или подавили 103 дрона. Зафиксированы попадания одной ракеты и 15 ударных дронов в десяти локациях.

Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема; все еще актуально
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ так пишет Financial Times
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»…
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»… Из мемуаров экс-генсека НАТО
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда актуальный комментарий
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
