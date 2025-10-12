USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Америка срочно принимает меры

12:48 1720

Пентагон США намерен закупить критически важные полезные ископаемые на сумму до $1 млрд, чтобы противостоять Китаю, доминирующему в добыче редкоземельных металлов, сообщает Financial Times со ссылкой на документы Агентства оборонной логистики.

Ведомство намерено приобрести кобальт на сумму до $500 млн, сурьму на $245 млн, тантал на $100 млн и скандий на $45 млн.

Нарастить запасы власти США решили на фоне новых экспортных ограничений Китая на редкоземельные металлы и магниты, применяемые в производстве вооружений и в сфере высоких технологий. Эти планы показывают, что правительство США «осознает, насколько важны эти материалы», сказал один из представителей отрасли.

Критически важные полезные ископаемые включены в приоритет национальной безопасности США, так как необходимы для большинства систем вооружений, включая радары и комплексы обнаружения ракет. Цены на германий и сурьму резко выросли в этом году на фоне падения экспорта из Китая, а западные трейдеры предупреждают о «панике» на рынке, поскольку компании испытывают трудности с его приобретением, пишет FT. Пентагон пытается решить проблему.

Запасы Агентства оборонной логистики по состоянию на 2023 год оценивались в $1,3 млрд. Использовать их можно только по решению президента или заместителя министра обороны в случае войны или угрозы национальной безопасности.

Китай ввел новые экспортные ограничения 9 октября, незадолго до запланированной встречи лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Трамп в ответ объявил о введении дополнительных пошлин в размере 100% на товары из Китая с 1 ноября, но отметил, что не намерен отменять саммит с Си. Пекин назвал действия Вашингтона примером «двойных стандартов».

Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности; все еще актуально
04:06 4901
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 3216
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема; все еще актуально
03:24 2774
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ так пишет Financial Times
11:45 2135
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»…
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»… Из мемуаров экс-генсека НАТО
10:03 3872
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
09:25 2601
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 3850
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда актуальный комментарий
05:01 4935
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 3013
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 1334
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 5479

ЭТО ВАЖНО

Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности; все еще актуально
04:06 4901
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 3216
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема; все еще актуально
03:24 2774
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ так пишет Financial Times
11:45 2135
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»…
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»… Из мемуаров экс-генсека НАТО
10:03 3872
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
09:25 2601
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 3850
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда актуальный комментарий
05:01 4935
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 3013
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 1334
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 5479
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться