Америка срочно принимает меры

Пентагон США намерен закупить критически важные полезные ископаемые на сумму до $1 млрд, чтобы противостоять Китаю, доминирующему в добыче редкоземельных металлов, сообщает Financial Times со ссылкой на документы Агентства оборонной логистики.

Ведомство намерено приобрести кобальт на сумму до $500 млн, сурьму на $245 млн, тантал на $100 млн и скандий на $45 млн.

Нарастить запасы власти США решили на фоне новых экспортных ограничений Китая на редкоземельные металлы и магниты, применяемые в производстве вооружений и в сфере высоких технологий. Эти планы показывают, что правительство США «осознает, насколько важны эти материалы», сказал один из представителей отрасли.

Критически важные полезные ископаемые включены в приоритет национальной безопасности США, так как необходимы для большинства систем вооружений, включая радары и комплексы обнаружения ракет. Цены на германий и сурьму резко выросли в этом году на фоне падения экспорта из Китая, а западные трейдеры предупреждают о «панике» на рынке, поскольку компании испытывают трудности с его приобретением, пишет FT. Пентагон пытается решить проблему.

Запасы Агентства оборонной логистики по состоянию на 2023 год оценивались в $1,3 млрд. Использовать их можно только по решению президента или заместителя министра обороны в случае войны или угрозы национальной безопасности.

Китай ввел новые экспортные ограничения 9 октября, незадолго до запланированной встречи лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС в Южной Корее. Трамп в ответ объявил о введении дополнительных пошлин в размере 100% на товары из Китая с 1 ноября, но отметил, что не намерен отменять саммит с Си. Пекин назвал действия Вашингтона примером «двойных стандартов».