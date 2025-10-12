Погода на завтра: дожди, туман...

В понедельник, 13 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром местами возможна слабая морось, а вечером ожидается дождь и гроза. Ночью и утром туман. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем 20-25 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 760 до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 80–85%, днем 60–65%.

В районах Азербайджана местами ливневые дожди и грозы. В отдельных районах осадки интенсивные, возможен град, в высокогорных зонах — мокрый снег. К вечеру осадки в большинстве районов постепенно прекратятся. Западный ветер в отдельных районах временами усилится. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 1-5, днем 5-10 градусов тепла.