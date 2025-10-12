USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Погода на завтра: дожди, туман...

13:10 947

В понедельник, 13 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром местами возможна слабая морось, а вечером ожидается дождь и гроза. Ночью и утром туман. Северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем 20-25 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 760 до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 80–85%, днем 60–65%.

В районах Азербайджана местами ливневые дожди и грозы. В отдельных районах осадки интенсивные, возможен град, в высокогорных зонах — мокрый снег. К вечеру осадки в большинстве районов постепенно прекратятся. Западный ветер в отдельных районах временами усилится. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 1-5, днем 5-10 градусов тепла.

Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности; все еще актуально
04:06 4901
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 3217
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема; все еще актуально
03:24 2774
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ так пишет Financial Times
11:45 2136
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»…
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»… Из мемуаров экс-генсека НАТО
10:03 3872
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
09:25 2602
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 3851
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда актуальный комментарий
05:01 4936
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 3013
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 1334
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 5479

