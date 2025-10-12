Женщинам «не место» на брифинге талибов

USD 1.7000
На пресс-конференцию министра иностранных дел Афганистана Амира Хана Муттаки в Нью-Дели отказались пускать журналисток, сообщает Times of India.

По словам источников, знакомых с ситуацией, решение о том, кто будет освещать брифинг, который прошел в посольстве Афганистана после переговоров Муттаки с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, было принято представителями «Талибана», сопровождавшими Муттаки. Индийская сторона предложила включить в число аккредитованных журналистов женщин, но эта рекомендация не была принята.

Бывший министр внутренних дел Индии Паланиаппан Чидамбарам «был потрясен» произошедшим. «По моему личному мнению, журналисты-мужчины должны были уйти, когда обнаружили, что их коллег-женщин не пригласили», — написал он в соцсети X.

Депутат Приянка Ганди Вадра, в свою очередь, обратилась к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой высказать свою позицию по этому вопросу, заявив, что его «признание прав женщин — это не просто удобное «позерство» перед выборами».

В Министерстве иностранных дел Индии пояснили информагентству ANI, что Индия не имела никакого отношения к пресс-конференции, которую провел Муттаки.

Когда Муттаки спросили о положении женщин в Афганистане, он уклонился от ответа, заявив вместо этого, что «у каждой страны есть свои обычаи, законы и принципы, и их следует уважать». Муттаки уверяет, что ситуация в Афганистане улучшилась после прихода к власти «Талибана» в августе 2021 года.

Ранее правящее в Афганистане движение «Талибан» запретило обучать в вузах по книгам, написанным женщинами.

