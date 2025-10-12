В Кремле «крайне обеспокоены»

«Тема «Томагавков» вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент Путин. Оружие это особенное, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность оружия серьезная», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

При этом Tomahawk не может изменить положение дел на фронтах, уверяет пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, сейчас со всех сторон нагнетается напряженность и Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию.

Песков заявил, что президент США Дональд Трамп все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. Однако, утверждает представитель Кремля, Украина и Евросоюз «демонстрируют абсолютное нежелание делать что-либо» для разрешения ситуации.

11 октября издание Axios сообщило, что Трамп обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поставки Tomahawk Киеву. По информации издания, украинский президент назвал беседу «позитивной и продуктивной». Однако неизвестно, приняли ли стороны окончательное решение по поставкам ракет.