USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

В Кремле «крайне обеспокоены»

13:41 1296

Тема возможных поставок Украине американских ракет Tomahawk вызывает у Москвы «крайнюю обеспокоенность», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема «Томагавков» вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент Путин. Оружие это особенное, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность оружия серьезная», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

При этом Tomahawk не может изменить положение дел на фронтах, уверяет пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, сейчас со всех сторон нагнетается напряженность и Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию.

Песков заявил, что президент США Дональд Трамп все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. Однако, утверждает представитель Кремля, Украина и Евросоюз «демонстрируют абсолютное нежелание делать что-либо» для разрешения ситуации.

11 октября издание Axios сообщило, что Трамп обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поставки Tomahawk Киеву. По информации издания, украинский президент назвал беседу «позитивной и продуктивной». Однако неизвестно, приняли ли стороны окончательное решение по поставкам ракет.

