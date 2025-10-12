Кремль: контакты с Азербайджаном не прекращались

Двусторонние контакты между Азербайджаном и Россией не прерывались, несмотря на то что «момент был не самый лучший» в истории отношений между странами.

По словам Пескова, которые приводят российские СМИ, объемы торгово-экономического сотрудничества двух стран продолжали расти.

«Контакты, собственно, не прерывались. И справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на то что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объемы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост. И контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников», – сказал Песков.

В четверг, 9 октября, президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили на двусторонней встрече в Душанбе вопросы двусторонних отношений. 10 октября президент РФ заявил, что в отношениях России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений, ситуацию можно охарактеризовать как «кризис эмоций», который произошел на фоне катастрофы самолета AZAL.