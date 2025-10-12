USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Кремль: контакты с Азербайджаном не прекращались

14:12 521

Двусторонние контакты между Азербайджаном и Россией не прерывались, несмотря на то что «момент был не самый лучший» в истории отношений между странами.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, которые приводят российские СМИ, объемы торгово-экономического сотрудничества двух стран продолжали расти.

«Контакты, собственно, не прерывались. И справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на то что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объемы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост. И контакты полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников», – сказал Песков.

В четверг, 9 октября, президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили на двусторонней встрече в Душанбе вопросы двусторонних отношений. 10 октября президент РФ заявил, что в отношениях России и Азербайджана не было кризиса межгосударственных отношений, ситуацию можно охарактеризовать как «кризис эмоций», который произошел на фоне катастрофы самолета AZAL.

Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности; все еще актуально
04:06 4902
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 3220
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема; все еще актуально
03:24 2775
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ так пишет Financial Times
11:45 2138
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»…
«Заноза в заднице», «Киев падет», «финское решение»… Из мемуаров экс-генсека НАТО
10:03 3876
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: что дальше?
09:25 2605
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 3852
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда
Великие знают, когда надо уйти. Нарциссы – никогда актуальный комментарий
05:01 4938
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу
Хидаят Гейдаров выходит на татами в Перу У Азербайджана уже есть 4 медали; фото
04:59 3014
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре
Протесты… И в США, и в Мадагаскаре, и в Эквадоре объектив haqqin.az
04:41 1334
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза»
Россия и Украина делают ставку на «генерала Мороза» наш обзор, все еще актуально
11 октября 2025, 18:20 5481

