Уже сегодня: ХАМАС готов передать 20 живых израильских заложников

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщает, что Биньямин Нетаньяху беседовал с координатором Галем Хиршем и заявил о готовности Израиля «немедленно принять всех заложников».

ХАМАС через арабских посредников уведомил Израиль, что удерживает 20 живых израильских заложников и готов начать их освобождение уже в воскресенье, 12 октября, передает The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что возвращение заложников, освобождаемых ХАМАС в рамках соглашения по первой фазе прекращения войны в Газе, ожидается в понедельник, 13 октября.

В Газе действует режим прекращения огня.

В общей сложности должны быть освобождены все 20 оставшихся в живых заложников и переданы останки 28 заложников, погибших в Газе.

По данным израильского «Кан», группы специального назначения ЦАХАЛ уже находятся внутри Газы на случай досрочного освобождения заложников. Отработана схема передачи заложников от представителей Красного Креста к израильскому спецподразделению и доставки их на базу в Реим. Для приема освобождаемых заложников подготовлены специальные палаты в больницах, пишут израильские СМИ.

Останки заложников, передаваемые из Газы, будут направлены на опознание в Институт судебной медицины «Абу Кабир» в Тель-Авиве.

Параллельно идет подготовка к масштабному освобождению из израильских тюрем около 2000 заключенных - жителей Палестинской автономии и Газы.

США сформировали специальный координационный центр в рамках миссии по контролю за соблюдением достигнутого соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС. Этот центр укомплектован примерно 200 военнослужащими с опытом в сфере транспортировки, планирования, безопасности, логистики и инженерии. Направляться непосредственно в сектор Газа американские военные не будут. Но они будут помогать контролировать выполнение соглашения о прекращении огня и переход к гражданскому правлению в Газе.