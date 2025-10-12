ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются

Украинские военные освободили село Малые Щербаки Запорожской области, заявила в воскресенье, 12 октября, пресс-служба 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар».
Там заявили, что украинский флаг поднят в Малых Щербаках на Запорожском направлении.
«Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины. Этот успех — результат четкого взаимодействия, решимости и слаженной работы подразделений», - говорится в сообщении.
В то же время на карте DeepState Малые Щербаки все еще значатся как захваченная РФ зона.
По данным мониторинга DeepState, за последние сутки россияне продвинулись возле сел Песчаное Харьковской области, Малиновка Запорожской области и Торское Донецкой области.