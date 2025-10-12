В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»

Молдову не ждет «ничего хорошего», если она продолжит курс на противостояние России ради выстраивания отношений с Европой, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал новую военную стратегию Молдовы, в которой Россия названа «главной угрозой».

Песков отметил, что в Кремле сочли принятие документа продолжением «конфронтационной линии» Кишинева по отношению к Москве: «Нынешнее руководство Молдавии, с нашей точки зрения, делает серьезную ошибку. Они считают, что линия на выстраивание отношений с Европой подразумевает полную антагонизацию России. Эту ошибку уже одно государство совершало. Ничего хорошего это не дало этому одному государству».

8 октября правительство Молдовы утвердило новую военную стратегию до 2035 года. Среди перечисленных в документе «военных рисков и угроз национальной безопасности» особое внимание уделяется войне России против Украины. Молдова выразила опасения по поводу перспективы создания «наземного коридора» до своих границ и допустила «возможность распространения» боевых действий на территорию республики.

Еще одной угрозой названо присутствие около 1000 российских военных в Приднестровье. В связи с этим власти распорядились увеличить численность национальной армии на треть и повысить расходы на оборону до 1% ВВП. Новая военная стратегия также предусматривает переход на стандарты НАТО. Кроме того, в документе указано, что прописанный в Конституции нейтралитет «обязывает» Молдову «принимать все меры, включая военные, для своей защиты», в том числе позволяет ей принимать участие в международных учениях.

В сентябре проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS) президента Молдовы Майи Санду победила на парламентских выборах, набрав 50,2% голосов. Пророссийский «Патриотический блок» во главе с экс-президентом Игорем Додоном занял второе место с 24,17%.