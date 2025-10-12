В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»

«Правда в том, что, вопреки многочисленным анализам и заявлениям, операция «Шторм Аль-Аксы» была ошибкой. Мы верили в это с самого первого момента получения известия об операции, и теперь, по прошествии более 2 лет после ее проведения, мы еще больше в этом убеждены», — говорится в публикации издания.

В статье перечисляются последствия этой атаки, а именно большие потери и разрушения в секторе Газа. Разгром «Хезболлы», ликвидация Хасана Насраллы и приход к власти в Ливане нового правительства, большие потери среди хуситов.

«Отход Сирии с антисионистского фронта и ее поглощение Америкой и Израилем – одна из самых больших потерь последних двух лет», — считает Jomhouri-e Eslami.

В публикации упоминается и 12-дневная ирано-израильская война, гибель генералов и физиков-ядерщиков.

«Сионистский режим (имеется в виду Израиль – ред.) не смог достичь своих заявленных целей – уничтожения ХАМАС и освобождения израильских заключенных, – но теперь он пытается достичь обеих этих целей с помощью этого соглашения», - констатирует Jomhouri-e Eslami.

Автор публикации отмечает, что неясно, будет ли Израиль придерживаться соглашения, заключенного в Египте, выведет ли войска из Газы.