Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Иран отверг приглашение Америки

16:05 397

Иран не примет участия в саммите мира, который состоится 13 октября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Ранее Axios сообщало, что Госдепартамент США направил Ирану официальное приглашение принять участие в данном саммите.

По информации агентства, несмотря на приглашение, никто из представителей иранских властей не собирается лететь в Египет для участия в саммите.

Сопредседателями саммита выступят президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. На него приглашены лидеры более чем 20 государств, однако представителей Израиля и ХАМАС на встрече не будет.

«Цель саммита – положить конец войне в секторе Газа, поддержать усилия по достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке, открыть новую страницу региональной безопасности», – говорится в заявлении канцелярии египетского президента.

Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки фото
16:40 2
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
15:41 943
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
15:20 2259
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
15:06 1083
Уже сегодня: ХАМАС готов передать 20 живых израильских заложников
Уже сегодня: ХАМАС готов передать 20 живых израильских заложников
14:56 733
Кремль: контакты с Азербайджаном не прекращались
Кремль: контакты с Азербайджаном не прекращались
14:12 1860
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 4109
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности; все еще актуально
04:06 5186
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 4101
США без Китая никуда
США без Китая никуда горячая тема; все еще актуально
03:24 2913
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ
Америка помогает Украине бить по российским НПЗ так пишет Financial Times
11:45 2722

