Иран отверг приглашение Америки

Иран не примет участия в саммите мира, который состоится 13 октября в городе Шарм-эш-Шейх в Египте по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По информации агентства, несмотря на приглашение, никто из представителей иранских властей не собирается лететь в Египет для участия в саммите.

Сопредседателями саммита выступят президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. На него приглашены лидеры более чем 20 государств, однако представителей Израиля и ХАМАС на встрече не будет.

«Цель саммита – положить конец войне в секторе Газа, поддержать усилия по достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке, открыть новую страницу региональной безопасности», – говорится в заявлении канцелярии египетского президента.