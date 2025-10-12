Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки

В Шеки, на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш», состоялся гастрономический фестиваль Terra Madre Shaki. Мероприятие было организовано при поддержке Государственного агентства по туризму, Бюро по туризму Азербайджана, Национального кулинарного центра Азербайджана, Исполнительной власти Шеки и международного движения Slow Food International, сообщает корреспондент haqqin.az. Торжественное открытие фестиваля включало выступления председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева, главы Исполнительной власти города Шеки Эльхана Усубова и президента Slow Food International Эдварда Мукиби. В своих выступлениях они отметили важность проведения фестиваля в Шеки — городе, где сосредоточены многочисленные объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и который играет ключевую роль в истории Великого Шелкового пути.

Отмечалось, что основная цель проведенного впервые в Азербайджане и привнесшего в страну опыт Slow Food гастрономического фестиваля заключается в поддержке сбалансированного развития сельских сообществ, продвижении устойчивых продовольственных систем, сохранении национальных и региональных кулинарных традиций, культурного наследия, а также содействии рациональному производству и потреблению ресурсов агробиоразнообразия. Движение Slow Food основывается на принципах вкусной, безопасной и социально справедливой пищи, обеспечивая здоровое питание и сохранение традиций национальных и региональных кухонь. В целом фестиваль Terra Madre Shaki выступает как новый этап реализации проектов Slow Food, ранее проведенных в Шеки-Закатальском и Горно-Ширванском экономических регионах. В рамках фестиваля в историческом центре Шеки были организованы форум экспертов в области сельскохозяйственной политики и гастрономии, а также круглые столы по вопросам биоразнообразия и виноделия с участием представителей власти отраслевых специалистов.

Особый интерес у гостей фестиваля вызвала ярмарка, на которой были представлены продукты около 30 местных производителей-фермеров, а также дегустации и мастер-классы. Продукция была представлена по 26 категориям на 13 стендах: фундук традиционного сорта «ата-баба» из Габалы и Исмаиллы; черная халва и варенье из горных сел Демирчи, Басгал и Лагич; апшеронская сладость «занджирфарадж»; характерная для региона Гах-Закатала «махара»; разнообразные сорта чая из Ленкорани; фрукты, овощи и ягоды, выращиваемые органическим способом в хозяйстве Bio Garden в Шеки; шекинские вина и пахлава; виноград сорта «Мадраса» из Шемахи; различные виды сыра, производимые в горных регионах Кавказа; молочная продукция из села Галадереси; подсолнечное масло из села Ивановка; нахчыванская говурма и многое другое. Не менее ярким элементом фестиваля стали выступления музыкантов, фольклорных коллективов и мастеров-ремесленников, которые вызвали живой интерес и искреннее восхищение у участников мероприятия.

В беседе с haqqin.az президент Slow Food International Эдвард Мукиби отметил, что «организация фестиваля на глобальном уровне продвигает культуру питания, гастрономическое наследие, а также защищает местное продовольственное биоразнообразие. Азербайджан — очень богатая страна с точки зрения биоразнообразия, национального творчества, гастрономии и региональных кулинарных культур. Мы будет сотрудничать с Азербайджаном, поддерживать местные сообщества, города и различные регионы страны, чтобы показать миру богатство азербайджанской культуры. Slow Food имеет глобальную сеть в миллион человек в 160 странах мира. Для Slow Food фестиваль в Шеки — это часть нашей работы, сотрудничества с местными партнерами. В наших планах проводить в Азербайджане мероприятия: от просто локального до регионального, а также каждые два года фестивали Terra Madre. Таким образом, мир больше узнает о богатом гастрономическом наследии Азербайджана, красоте азербайджанской природы и городов». По словам Мукиби, «Slow Food также исследовал и вернул на столы азербайджанские блюда и продукты, находящиеся под угрозой исчезновения. На сегодняшний день сеть Slow Food выявила в Азербайджане 31 продукт, находящийся под угрозой исчезновения. Все эти продукты представлены на фестивале в Шеки. Slow Food сотрудничает с ресторанами и туристическими операторами, чтобы вернуть их в меню и не допустить их утраты. К примеру, сорт фундука «ата-баба», из которого практически перестали готовить блюда. Всего Slow Food вернула на столы 5000 продуктов, которые были возвращены в меню по всему миру». «Фестиваль Terra Madre – наше главное мероприятие, которое мы запустили 20 лет назад в Турине. А сейчас фестивали Terra Madre проходят во многих частях мира. До Шеки прошел Terra Madre Americas в США, через несколько недель на Филиппинах будет Terra Madre Asian Pacific, которая соберет миллионы людей», - сказал Мукиби.

Президент Slow Food International Фестиваль отметил, что «Terra Madre Shaki не только международная реклама местной гастрономии, но и промоушн Азербайджана в целом. Нас очень радует большой интерес азербайджанцев и зарубежных гостей к фестивалю в Шеки. Так много гостей на этих мероприятиях редко встретишь». Впечатлениями о фестивале также поделились с haqqin.az гости из зарубежа. Джон Даблмайер, США: «Нас очень радушно приняли участники фестиваля. Тут представлено множество вкусных блюд, я бы сказал, кулинарных шедевров. Это очень интересно - познавать культуру страны через ее кулинарные традиции и местные деликатесы». Хуан и Пилар Фернандес, Испания: «Мы находимся в Азербайджане в отпуске. И услышали о Terra Madre Shaki, взяли в аренду автомобиль и приехали сюда, чтобы провести здесь эти выходные. Это было очень превосходное решение – насладиться этим чудесным фестивалем и замечательным городом. Я думаю, пусть не обижаются на меня жители других городов, но Шеки - самый красивый город Азербайджана».