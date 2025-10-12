Китай строит «мегаплотину» в Тибете

Китай строит в Тибете, в каньоне реки Ярлунг-Цангпо, «мегаплотину» гидроэлектростанции «Медог», при этом проект может привести к «негативным последствиям», пишет Foreign Policy (FP).

«Моя главная обеспокоенность — влияние проекта на экологию и окружающую среду. Все конкретные планы проекта являются конфиденциальными. Мы не можем оценить точное воздействие проекта — какие места обитания могут быть затоплены или фрагментированы, изменения скорости течения реки, температуры воды — [мы также] не знаем, как смягчить эти последствия», — сказал эколог Вэнь, который попросил не приводить его имя полностью.

Зона является уникальной: здесь образовался самый северный в мире тропический лес.

Издание отмечает, что есть опасения из-за приграничного расположения плотины и того, что река, на которой она строится, трансграничная: она протекает также в Индии и Бангладеш, где называется Брахмапутра.

О начале строительства плотины китайские власти объявили в июле. Общий объем инвестиций в проект составит около 1,2 трлн юаней ($167 млрд). «Медог», согласно планам, будет вырабатывать до 300 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, что в три раза превышает мощность крупнейшей в мире плотины «Три ущелья» на реке Янцзы.