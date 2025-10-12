USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Китай строит «мегаплотину» в Тибете

16:52 940

Китай строит в Тибете, в каньоне реки Ярлунг-Цангпо, «мегаплотину» гидроэлектростанции «Медог», при этом проект может привести к «негативным последствиям», пишет Foreign Policy (FP).

Церемония закладки фундамента гидроэлектростанции

«Моя главная обеспокоенность — влияние проекта на экологию и окружающую среду. Все конкретные планы проекта являются конфиденциальными. Мы не можем оценить точное воздействие проекта — какие места обитания могут быть затоплены или фрагментированы, изменения скорости течения реки, температуры воды — [мы также] не знаем, как смягчить эти последствия», — сказал эколог Вэнь, который попросил не приводить его имя полностью.

Зона является уникальной: здесь образовался самый северный в мире тропический лес.

Издание отмечает, что есть опасения из-за приграничного расположения плотины и того, что река, на которой она строится, трансграничная: она протекает также в Индии и Бангладеш, где называется Брахмапутра.

О начале строительства плотины китайские власти объявили в июле. Общий объем инвестиций в проект составит около 1,2 трлн юаней ($167 млрд). «Медог», согласно планам, будет вырабатывать до 300 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, что в три раза превышает мощность крупнейшей в мире плотины «Три ущелья» на реке Янцзы.

Заложников освободят рано утром 13-го
Заложников освободят рано утром 13-го обновлено 18:30
18:30 1165
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
14:50 3882
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов? горячая тема; все еще актуально
05:18 11213
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина обновлено 17:34
17:34 3855
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
17:07 1521
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки фото
16:40 1261
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
15:41 1938
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
15:20 4277
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
15:06 1760
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 4216
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности; все еще актуально
04:06 5367

ЭТО ВАЖНО

Заложников освободят рано утром 13-го
Заложников освободят рано утром 13-го обновлено 18:30
18:30 1165
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
14:50 3882
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов? горячая тема; все еще актуально
05:18 11213
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина обновлено 17:34
17:34 3855
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
17:07 1521
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки фото
16:40 1261
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
15:41 1938
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
15:20 4277
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
15:06 1760
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 4216
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности; все еще актуально
04:06 5367
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться