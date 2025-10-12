Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»

По словам Лукашенко, которые приводит РБК, «соседи» Украины с Запада готовы «оттяпать» часть ее территории — «там замес очень серьезный», — а на Зеленского было оказано «мощнейшее давление».

«Счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому надо сесть и договориться», — сказал Лукашенко.

По утверждению Лукашенко, «проблема» в урегулировании украинского вопроса во многом состоит «в самом Зеленском»: «Мы получаем массу информации, что здесь дело не в США, которые очень хотят продвижения, не в России, которая готова к движению, и не в европейских лидерах… Я думаю, что он [Зеленский] поймет».

Президент Беларуси также призвал «успокоиться» в ситуации с возможными поставками американских ракет Tomahawk Украине. По словам Лукашенко, у президента США Дональда Трампа есть собственная тактика ведения переговоров по острым вопросам. «Я думаю, что нам в этом плане нужно успокоиться. Я уже говорил, что у нашего друга, Дональда, особая тактика. Он где-то там пожестче действует. А потом отпускает и отходит. Поэтому не надо в лоб это воспринимать, что завтра оно и полетит», — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что «от каждого яда есть противоядие». По его словам, Дональд Трамп осознает риски и не допустит опасного развития событий: «…Чтобы не скатиться в эту колею, когда к этому серьезному яду будет применено противоядие, он (Трамп) понимает, что этого быть не должно, я думаю, что до этого (до поставок «Томагавков») не дойдет».