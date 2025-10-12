USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Второй за два дня: новый разговор Зеленского с Трампом

17:42 536

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за два дня провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор. Вчера договорились по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит», - заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что они с Трампом договорились продолжить разговор, «и команды готовятся».

11 октября Зеленский говорил по телефону с Трампом. По данным СМИ, одной из тем разговора стала возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

Заложников освободят рано утром 13-го
Заложников освободят рано утром 13-го
18:30 1170
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
14:50 3883
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?
05:18 11215
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина
17:34 3862
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
17:07 1524
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
16:40 1263
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
15:41 1942
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
15:20 4283
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
15:06 1760
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран
04:22 4217
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС
04:06 5367

