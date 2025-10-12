Президент Мадагаскара заявил о «попытке захвата власти». А военные присоединились к протестам

Как сообщает Reuters 12 октября, с таким заявлением глава государства выступил на следующий день после того, как некоторые военнослужащие корпуса кадрового управления армии Мадагаскара CAPSAT присоединились к протестам, начавшимся в сентябре.

В заявлении Радзуэлины говорится, что «в настоящее время на территории республики предпринимается попытка захватить власть, что является полным нарушением Конституции и демократических принципов». Он решительно осудил «попытку дестабилизировать страну» и призвал все ключевые силы страны объединиться для защиты конституционного порядка и национального суверенитета.

Военные из элитного подразделения CAPSAT присоединились к протестам после того, как солдат корпуса, по утверждению армейского подразделения, был убит жандармерией 11 октября. В мирном собрании 12 октября участвовали лидеры церкви и оппозиционные политики, в том числе бывший президент Марк Равалумана. Тысячи человек, собравшихся на демонстрацию, почтили память убитого солдата и выступили против действий правительства. В заявлении, обнародованном в Facebook, CAPSAT сообщила, что назначила генерала Демосфена Пикуласа новым начальником штаба.

Демонстрации на Мадагаскаре начались 25 сентября. Их вдохновили «протесты поколения Z», которые в сентябре прошли в Непале и Кении. Протесты на Мадагаскаре начались из-за дефицита воды и электричества. Сейчас демонстранты требуют, чтобы президент Мадагаскара Андри Радзуэлина ушел в отставку, извинился за насилие против протестующих и распустил сенат и избирательную комиссию.

По данным Jeune Afrique, президент Мадагаскара покинул Антананариву после протестов, однако эта информация не подтверждена.

Андри Радзуэлина пришел к власти в результате переворота в 2009 году при помощи военных CAPSAT.