USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Президент Мадагаскара заявил о «попытке захвата власти». А военные присоединились к протестам

17:55 268

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что в стране происходит «попытка незаконного и насильственного захвата власти».

Как сообщает Reuters 12 октября, с таким заявлением глава государства выступил на следующий день после того, как некоторые военнослужащие корпуса кадрового управления армии Мадагаскара CAPSAT присоединились к протестам, начавшимся в сентябре.

Военные присоединились к требованиям протестующих

В заявлении Радзуэлины говорится, что «в настоящее время на территории республики предпринимается попытка захватить власть, что является полным нарушением Конституции и демократических принципов». Он решительно осудил «попытку дестабилизировать страну» и призвал все ключевые силы страны объединиться для защиты конституционного порядка и национального суверенитета.

Военные из элитного подразделения CAPSAT присоединились к протестам после того, как солдат корпуса, по утверждению армейского подразделения, был убит жандармерией 11 октября. В мирном собрании 12 октября участвовали лидеры церкви и оппозиционные политики, в том числе бывший президент Марк Равалумана. Тысячи человек, собравшихся на демонстрацию, почтили память убитого солдата и выступили против действий правительства. В заявлении, обнародованном в Facebook, CAPSAT сообщила, что назначила генерала Демосфена Пикуласа новым начальником штаба.

Демонстрации на Мадагаскаре начались 25 сентября. Их вдохновили «протесты поколения Z», которые в сентябре прошли в Непале и Кении. Протесты на Мадагаскаре начались из-за дефицита воды и электричества. Сейчас демонстранты требуют, чтобы президент Мадагаскара Андри Радзуэлина ушел в отставку, извинился за насилие против протестующих и распустил сенат и избирательную комиссию.

По данным Jeune Afrique, президент Мадагаскара покинул Антананариву после протестов, однако эта информация не подтверждена.

Андри Радзуэлина пришел к власти в результате переворота в 2009 году при помощи военных CAPSAT.

Заложников освободят рано утром 13-го
Заложников освободят рано утром 13-го обновлено 18:30
18:30 1172
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
14:50 3885
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов? горячая тема; все еще актуально
05:18 11216
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина обновлено 17:34
17:34 3865
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
17:07 1529
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки фото
16:40 1263
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
15:41 1942
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
15:20 4284
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
15:06 1760
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 4217
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности; все еще актуально
04:06 5367

ЭТО ВАЖНО

Заложников освободят рано утром 13-го
Заложников освободят рано утром 13-го обновлено 18:30
18:30 1172
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
14:50 3885
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов? горячая тема; все еще актуально
05:18 11216
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина обновлено 17:34
17:34 3865
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
17:07 1529
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки фото
16:40 1263
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
15:41 1942
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
15:20 4284
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
15:06 1760
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 4217
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности; все еще актуально
04:06 5367
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться