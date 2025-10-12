Глава Генштаба объявил о победе Израиля

В обращении, которое цитируют израильские СМИ, говорится: «Катастрофа 7 октября нанесла тяжелейший удар по доверию, которое ЦАХАЛ годами выстраивал у граждан Государства Израиль. Из этого надлома поднялось поколение военнослужащих – мужчин и женщин, которое превратило тот темный день в поворотную точку. ЦАХАЛ вступил в войну за существование – тяжелую, болезненную, усиливающую и формирующую – и победил!»

«Мы вели войну на многих фронтах с интенсивностью и сложностью, каких государство не знало со дня своего создания. Сражение шло не только на полях боев; мы сражались в тылу, созидая беспрецедентную гражданскую стойкость, мы переживали боль и снова и снова поднимались ради безопасности Государства Израиль, ради самого его существования. Мы заново сформировали лицо Ближнего Востока, доктрину безопасности Государства Израиль и нашу стратегию обороны и сдерживания на ближайшие годы», – говорится в обращении Замира.

Глава Генштаба ЦАХАЛ отметил «две главные цели войны», которые стояли перед Израилем: «Необходимость вернуть сыновей и дочерей домой и обязанность сокрушить ХАМАС... Последовательными и решительными действиями в Газе мы создали новую реальность безопасности».

Замир отметил, что ЦАХАЛ продолжает контролировать сектор Газа.