USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Глава Генштаба объявил о победе Израиля

18:08 305

Начальник Генерального штаба армии Израиля Эяль Замир опубликовал обращение к израильским военнослужащим, где объявил о победе в войне.

В обращении, которое цитируют израильские СМИ, говорится: «Катастрофа 7 октября нанесла тяжелейший удар по доверию, которое ЦАХАЛ годами выстраивал у граждан Государства Израиль. Из этого надлома поднялось поколение военнослужащих – мужчин и женщин, которое превратило тот темный день в поворотную точку. ЦАХАЛ вступил в войну за существование – тяжелую, болезненную, усиливающую и формирующую – и победил!»

«Мы вели войну на многих фронтах с интенсивностью и сложностью, каких государство не знало со дня своего создания. Сражение шло не только на полях боев; мы сражались в тылу, созидая беспрецедентную гражданскую стойкость, мы переживали боль и снова и снова поднимались ради безопасности Государства Израиль, ради самого его существования. Мы заново сформировали лицо Ближнего Востока, доктрину безопасности Государства Израиль и нашу стратегию обороны и сдерживания на ближайшие годы», – говорится в обращении Замира.

Глава Генштаба ЦАХАЛ отметил «две главные цели войны», которые стояли перед Израилем: «Необходимость вернуть сыновей и дочерей домой и обязанность сокрушить ХАМАС... Последовательными и решительными действиями в Газе мы создали новую реальность безопасности».

Замир отметил, что ЦАХАЛ продолжает контролировать сектор Газа.

Заложников освободят рано утром 13-го
Заложников освободят рано утром 13-го обновлено 18:30
18:30 1174
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
14:50 3886
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов? горячая тема; все еще актуально
05:18 11216
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина обновлено 17:34
17:34 3867
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
17:07 1530
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки фото
16:40 1264
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
15:41 1943
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
15:20 4285
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
15:06 1760
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 4217
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности; все еще актуально
04:06 5367

ЭТО ВАЖНО

Заложников освободят рано утром 13-го
Заложников освободят рано утром 13-го обновлено 18:30
18:30 1174
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
14:50 3886
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов? горячая тема; все еще актуально
05:18 11216
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина обновлено 17:34
17:34 3867
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
17:07 1530
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки фото
16:40 1264
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
15:41 1943
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
В Кремле предупреждают: «Эту ошибку одно государство уже совершало»
15:20 4285
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
ВСУ улучшают позиции, освобождено село, но русские продвигаются
15:06 1760
Рано списывать Иран
Рано списывать Иран Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
04:22 4217
Новая битва. Уже без ХАМАС
Новая битва. Уже без ХАМАС наши подробности; все еще актуально
04:06 5367
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться