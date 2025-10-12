Аресты в Турции

В результате совместного расследования, проведенного Бюро по расследованию преступлений должностных лиц при прокуратуре Анкары и Министерством национальной обороны, были выявлены случаи взяточничества при оформлении отдельных разрешительных документов, выдаваемых министерством.

Как сообщают турецкие СМИ, в рамках расследования прокуратура задержала 33 человека по подозрению в получении, даче и посредничестве во взяточничестве.

По решению суда девять из них были арестованы, остальные 24 отпущены под полицейский надзор.