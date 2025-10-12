У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»

Лидер оппозиционной украинской партии «Батьківщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко (2007–2010) считает, что война России против Украины скоро закончится. Об этом она заявила в эфире «Украинского радио».

«Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — сказала она.

О какой информации идет речь, Тимошенко не уточняет.

В апреле этого года Тимошенко утверждала, что война в Украине завершится до конца мая, после чего в стране начнется «перезагрузка власти».