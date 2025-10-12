USD 1.7000
В Америке снова стреляют: много жертв

18:57 1069

Массовая стрельба в переполненном баре в американском штате Южная Каролина привела к гибели четырех человек, еще 20 получили ранения.

Как передает Associated Press, об этом сообщил офис шерифа округа Бофорт.

Инцидент произошел ранним утром в воскресенье в баре Willie’s Bar and Grill на острове Сент-Хелена. На месте погибло четыре человека, еще не менее 20 были ранены. Состояние четырех пострадавших оценивается как критическое.

«Это трагический и тяжелый инцидент для всех. Мы просим проявить терпение, пока продолжается расследование. Наши мысли со всеми пострадавшими и их близкими», — говорится в заявлении ведомства.

Личности погибших и стрелявших пока не разглашаются.

