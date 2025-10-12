USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Сирия может вернуть Израилю останки легендарного шпиона

19:13 763

Останки израильского разведчика Эли Коэна могут быть вскоре переданы Израилю. Об этом сообщает саудовский телеканал Al-Hadath.

Эли Коэн, сыгравший ключевую роль в передаче Израилю ценной разведывательной информации в 1960-х годах, был разоблачен сирийскими спецслужбами и казнен через повешение в Дамаске.

Несмотря на многочисленные дипломатические и военные усилия, тело Коэна так и не было возвращено Израилю. Если сообщение подтвердится, это станет важным шагом в гуманитарных контактах между двумя странами, официальных дипломатических отношений между которыми нет.

Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
20:20 21
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится»
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится» обновлено 19:59
19:59 1495
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил? обновлено 19:31
19:31 3783
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
18:39 2131
Заложников освободят рано утром 13-го
Заложников освободят рано утром 13-го обновлено 18:30
18:30 2096
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
14:50 4825
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов? горячая тема; все еще актуально
05:18 11892
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина обновлено 17:34
17:34 6092
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
17:07 2658
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки фото
16:40 1909
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
15:41 2497

