Сирия может вернуть Израилю останки легендарного шпиона

Останки израильского разведчика Эли Коэна могут быть вскоре переданы Израилю. Об этом сообщает саудовский телеканал Al-Hadath.

Эли Коэн, сыгравший ключевую роль в передаче Израилю ценной разведывательной информации в 1960-х годах, был разоблачен сирийскими спецслужбами и казнен через повешение в Дамаске.

Несмотря на многочисленные дипломатические и военные усилия, тело Коэна так и не было возвращено Израилю. Если сообщение подтвердится, это станет важным шагом в гуманитарных контактах между двумя странами, официальных дипломатических отношений между которыми нет.