Эрдоган предрек миру «серьезные испытания»

Страны исламского мира и все мировое сообщество должны обеспечить неукоснительное соблюдение Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Трабзоне. Об этом передает Anadolu.

«Теперь исламский мир и все человечество ждут намного более серьезные испытания. Прежде всего, необходимо обеспечить, что Израиль выполнил свои обязательства», - сказал, в частности, турецкий лидер.

Президент Турции отметил, что «в регионе происходят судьбоносные исторические перемены, и, как и столетие назад, новый миропорядок формируется событиями, в центре которых находится наша география».

По его словам, турецкие грузовики с гумпомощью также начали прибывать в эксклав.

Президент Эрдоган также вновь подтвердил стремление Турции к скорейшему прекращению войны РФ и Украины и готовность Анкары приложить все необходимые усилия для урегулирования этого кризиса. «Турция поддерживает контакты как с РФ, так и с Украиной с целью скорейшего прекращения конфликта и установления мира», - сказал он.