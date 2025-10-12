USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Эрдоган предрек миру «серьезные испытания»

19:14 812

Страны исламского мира и все мировое сообщество должны обеспечить неукоснительное соблюдение Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Трабзоне. Об этом передает Anadolu.

«Теперь исламский мир и все человечество ждут намного более серьезные испытания. Прежде всего, необходимо обеспечить, что Израиль выполнил свои обязательства», - сказал, в частности, турецкий лидер.

Президент Турции отметил, что «в регионе происходят судьбоносные исторические перемены, и, как и столетие назад, новый миропорядок формируется событиями, в центре которых находится наша география».

По его словам, турецкие грузовики с гумпомощью также начали прибывать в эксклав.

Президент Эрдоган также вновь подтвердил стремление Турции к скорейшему прекращению войны РФ и Украины и готовность Анкары приложить все необходимые усилия для урегулирования этого кризиса. «Турция поддерживает контакты как с РФ, так и с Украиной с целью скорейшего прекращения конфликта и установления мира», - сказал он.

Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
20:20 23
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится»
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится» обновлено 19:59
19:59 1497
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил? обновлено 19:31
19:31 3785
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
18:39 2133
Заложников освободят рано утром 13-го
Заложников освободят рано утром 13-го обновлено 18:30
18:30 2096
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
14:50 4825
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов? горячая тема; все еще актуально
05:18 11894
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина обновлено 17:34
17:34 6094
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
17:07 2658
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки фото
16:40 1909
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
В Иране заявили, что нападение ХАМАС на Израиль «было ошибкой»
15:41 2497

