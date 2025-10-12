В Китае арестовали главу крупнейшей христианской общины

В Китае арестован Эзра Цзинь Мингри, пастор протестантской церкви «Сион», одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, деятельность которой ранее была ограничена китайскими властями. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на дочь арестованного пастора.

По ее словам, все, кого задерживали власти, успевали сообщить своим единоверцам, что к ним пришли неизвестные люди и стоят за дверью. После этого связь с ними пропадала и появлялась информация о том, что они задержаны. Всем им, по словам женщины, предъявлены обвинения в «онлайн-распространении материалов религиозного содержания». Задержания прошли как в Пекине, так и в других городах Китая.

Fox News отмечает, что задержание Эзры Мингри может ухудшить отношения с США, поскольку жена и дети пастора имеют американское гражданство.

Церковь «Сион» была учреждена в Пекине в 2007 году. Ее возглавляет пастор корейского происхождения Эзра Цзинь Мингри. В 2018 году деятельность «Сиона» была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн.