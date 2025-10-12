На чьи деньги восстановят Газу?

Наибольший экономический вклад в восстановление сектора Газа после завершения конфликта на Ближнем Востоке будет внесен арабскими странами, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«На самом деле, это не потребует значительных ресурсов от Соединенных Штатов. Что действительно потребуется, так это наше постоянное наблюдение и дипломатическое участие. Это наш вклад, а основные ресурсы будут поступать от арабских государств Персидского залива», - сказал Вэнс, отвечая на вопрос о дальнейших экономических обязательствах США в регионе после перемирия.

По словам Вэнса, арабские страны хотят восстановить Газу, чтобы все, кто там проживает, мог жить безопасно и благополучно.