Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Америка скоро узнает, чего хочет Китай

19:53 253

Вопрос о торговле с Китаем прояснится в течение нескольких недель, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

Он назвал ситуацию «деликатным танцем», отметив, что многое зависит от реакции КНР.

«Мы многое узнаем в ближайшие недели о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну или же они действительно хотят быть разумными. Я надеюсь, что они выберут путь разума», — сказал Вэнс.

По словам вице-президента, если Китай ответит США «в агрессивной манере», Вашингтон примет соответствующие меры. Вэнс отметил, что у президента США Дональда Трампа «гораздо больше карт, чем у Китайской Народной Республики».

11 октября Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из КНР. Постановление начнет действовать с 1 ноября. Американский президент заявил, что это ответ на недавнее распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое Дональд Трамп назвал «моральным позором».

Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 4886
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
20:20 30
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится»
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится» обновлено 19:59
19:59 1501
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил? обновлено 19:31
19:31 3797
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
18:39 2146
Заложников освободят рано утром 13-го
Заложников освободят рано утром 13-го обновлено 18:30
18:30 2100
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
14:50 4830
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов?
Садыгов украл из бюджета 30 миллиардов? горячая тема; все еще актуально
05:18 11897
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина обновлено 17:34
17:34 6104
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
Лукашенко дал «совет» Зеленскому и призвал всех «успокоиться»
17:07 2664
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки
Гастрономический фестиваль Terra Madre в Шеки фото
16:40 1914

