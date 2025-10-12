Америка скоро узнает, чего хочет Китай

Вопрос о торговле с Китаем прояснится в течение нескольких недель, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Мы многое узнаем в ближайшие недели о том, хочет ли Китай начать с нами торговую войну или же они действительно хотят быть разумными. Я надеюсь, что они выберут путь разума», — сказал Вэнс.

По словам вице-президента, если Китай ответит США «в агрессивной манере», Вашингтон примет соответствующие меры. Вэнс отметил, что у президента США Дональда Трампа «гораздо больше карт, чем у Китайской Народной Республики».

11 октября Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из КНР. Постановление начнет действовать с 1 ноября. Американский президент заявил, что это ответ на недавнее распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое Дональд Трамп назвал «моральным позором».