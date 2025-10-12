Роботы на земле: как дроны меняют войну в Украине

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) доминируют в небе на фронте российско-украинской войны. В тени этого активного использования дронов все более массовым становится применение наземных роботизированных комплексов обеими сторонами, сообщает Forbes.

Автор публикации отмечает, что активное применение БПЛА создало на фронте так называемую килл-зону, которая может достигать 25 км вглубь от линии соприкосновения. В таких условиях логистические задачи приходится поручать беспилотным транспортным средствам, чтобы снизить потери личного состава при доставке провианта и боеприпасов на передовую.

FPV-дроны хорошо работают против транспорта, снабжающего гарнизоны, но неэффективны против солдат в населенных пунктах. Обе стороны пытаются «обсадить» села и города дронами, а для прорыва такой осады используются наземные роботизированные комплексы.

В Сети появляется все больше видео, показывающих, как беспилотные наземные транспортные средства доставляют провизию на передовую как российским, так и украинским солдатам. Несмотря на уязвимость для ударов БПЛА, их использование безопаснее, чем обычные автомобили, поскольку потери не сопровождаются гибелью водителей.

Наземные роботы меньше обычных автомобилей и берут на борт ограниченное количество груза, зато менее заметны и способны передвигаться вне дорог, например, по лесу.

Кроме логистики, наземные комплексы частично решают проблему медицинской эвакуации раненых. Когда эвакуировать людей с помощью машин или бронетехники невозможно из-за угроз с воздуха, их можно доставить на специально оборудованном роботе в тыл.

Опыт украинских компаний в разработке БПЛА позволил создать собственные модели наземных беспилотников. Сейчас ВСУ имеют широкий арсенал таких роботов для логистики, разминирования, разведки и огневой поддержки войск. Эти системы дополняются поставками от западных союзников в рамках военной помощи.

Россия также разрабатывает собственные наземные дроны, перенимая опыт Украины. Экспериментальные системы находятся на разных стадиях тестирования и производства.

Вместе с тем, как отмечает Forbes, наземные роботизированные комплексы пока остаются относительно примитивными по сравнению с быстрым развитием технологии БПЛА.

«Разработка новых беспилотных наземных транспортных средств отражает общий сдвиг к роботизированному бою, где машины берут на себя функции, ранее зарезервированные для людей. Хотя нынешние системы ограничены, их быстрая эволюция указывает на будущее поле боя с интегрированной сетью воздушных, наземных и морских дронов. Для Украины и России преимущество в наземных беспилотниках будет значимым фактором на современном поле боя и повлияет на дальнейший ход войны», — резюмирует Forbes.