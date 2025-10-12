Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей

Международная ассоциация судей, объединяющая национальные ассоциации судей почти 100 стран, с момента своего создания стала важным институтом, выступившим со значимыми инициативами по защите независимости судей, укреплению верховенства закона, повышению качества и эффективности правосудия. С такими словами президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей, которое начало свое работу в Баку.

В обращении главы государства говорится, что «получение Азербайджаном права на проведение 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей является показателем мирового авторитета нашей страны, наглядным свидетельством доверия международной юридической общественности к ее судебно-правовой системе. Проведение этого престижного мероприятия в Азербайджане именно в этом году имеет особое символическое значение для нашей страны и всего нашего юридического сообщества. 2025 год объявлен в Азербайджане «Годом Конституции и Суверенитета». На основе принципов, закрепленных в Конституции, разработанной 30 лет назад - в 1995 году под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, в нашей стране была сформирована независимая трехступенчатая судебная система, разделение властей, защита прав человека и верховенство закона стали одними из основных столпов государственного управления».

Президент Алиев отметил, что «освободив земли, находившиеся под оккупацией, Азербайджан добился обеспечения своей территориальной целостности и суверенитета, провозглашенных в Основном законе высшим намерением».

Глава государства назвал «построение правового государства в Азербайджанской Республике одним из стратегических приоритетов нашей государственной политики»: «В Азербайджане принимаются широкомасштабные меры по дальнейшему укреплению роли правосудия как основного гаранта защиты прав человека. В результате проводимых в нашей стране последовательных реформ повысилась эффективность судебной деятельности, расширились возможности обращения граждан к правосудию, укрепилась независимость судей. В то же время применение информационных технологий и цифровых решений обеспечило прозрачность и гибкость в судебном управлении, были предприняты серьезные шаги по улучшению доступности судов для граждан. Все это послужило усилению доверия общества к правосудию, укреплению позиций судов как одного из основных столпов правового государства».

«Вызовы современной эпохи, социально-экономические трансформации, происходящие в глобальном масштабе, стремительно развивающаяся цифровизация, внедрение новых технологий, особенно искусственного интеллекта, требуют от судебных систем постоянной адаптации, применения новых подходов. С этой точки зрения ежегодные заседания Международной ассоциации судей являются полезной платформой для обмена опытом и эффективного диалога с целью определения дальнейших направлений развития судебно-правовых систем на фоне современных реалий, реагирования на стоящие перед ними вызовы», - говорится в обращении главы государства.

12 октября в Баку начала работу 67-я Генеральная ассамблея Международной ассоциации судей (IAJ – International Association of Judges). В церемонии открытия ассамблеи приняли участие около 300 представителей из 71 страны мира – судьи, адвокаты, представители правительства и международных организаций, известные эксперты по правовым вопросам. Генассамблея продлится до 17 октября. В ее рамках также планируется провести выборы президента Международной ассоциации судей.