Российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября в Москве, не состоится. Встречу Владимира Путина с лидерами Лиги Арабских Государств (ЛАГ) пришлось отменить после того, как ключевые ее участники отказались от визита в Россию. Дипломатия, как и архитектура, знает моменты триумфа, когда возводятся монументы, и периоды забвения, когда по залам, предназначенным для великих встреч, гуляет лишь сквозняк. Московский Кремль готовился в середине октября стать сценой для грандиозного спектакля под названием «Россия и арабский мир: новая ось». Но когда подняли занавес, выяснилось, что на сцену выходить практически некому. Ключевые актеры — эмиры и короли, ради которых и затевалось это представление, — вежливо сослались на события, которые диктует Вашингтон. В итоге грандиозный саммит, призванный продемонстрировать Дональду Трампу широту российского влияния, превратился в репетицию с одним основным действующим лицом. Российская идея оказалась настолько грандиозной, что реализовать ее не удалось.

С точки зрения теории международных отношений, отмена первого в истории российско-арабского саммита является классической историей того, как геополитические амбиции сталкиваются с суровой реальностью. Кремль, с апреля выстраивавший эту важнейшую внешнеполитическую инициативу, планировал нанести красивый символический удар по нарративу о своей изоляции. Однако расчет не учел ключевого момента нынешних реалий — непоколебимого прагматизма арабских монархий, которые в новой реальности предпочитают не демонстрировать излишней близости с Москвой. В итоге запланированная Кремлем демонстрация силы на «Глобальном Юге» обернулась наглядной демонстрацией пределов его влияния. Этот вежливый, но твердый отказ арабских столиц — не спонтанная прихоть, а результат трезвого стратегического расчета. Пока Москва готовила сцену для своего спектакля, арабские лидеры внимательно читали другую пьесу — сценарий, автором которого выступает Белый дом. Прагматизм, этот неизменный правитель внешней политики, вновь доказал свою власть. Для монархий Персидского залива Вашингтон остается не просто партнером, а архитектором их безопасности и гарантом экономической стабильности. Администрация Трампа, несмотря на всю ее непредсказуемость, — это реальный механизм принятия решений, доступ к финансовым рынкам и военные гарантии. Москва же в этой системе координат выглядит как «капризный поставщик проблем», но не как сторона, способная предложить жизнеспособный план по их урегулированию.