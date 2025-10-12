USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Арабы отвернулись от Путина

горячая тема
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
20:19 2565

Российско-арабский саммит, запланированный на 15 октября в Москве, не состоится. Встречу Владимира Путина с лидерами Лиги Арабских Государств (ЛАГ) пришлось отменить после того, как ключевые ее участники отказались от визита в Россию.

Дипломатия, как и архитектура, знает моменты триумфа, когда возводятся монументы, и периоды забвения, когда по залам, предназначенным для великих встреч, гуляет лишь сквозняк. Московский Кремль готовился в середине октября стать сценой для грандиозного спектакля под названием «Россия и арабский мир: новая ось». Но когда подняли занавес, выяснилось, что на сцену выходить практически некому.

Ключевые актеры — эмиры и короли, ради которых и затевалось это представление, — вежливо сослались на события, которые диктует Вашингтон. В итоге грандиозный саммит, призванный продемонстрировать Дональду Трампу широту российского влияния, превратился в репетицию с одним основным действующим лицом. Российская идея оказалась настолько грандиозной, что реализовать ее не удалось.

Вежливый, но твердый отказ арабских столиц — не спонтанная прихоть, а результат трезвого стратегического расчета. Пока Москва готовила сцену для своего спектакля, арабские лидеры внимательно читали другую пьесу — сценарий, автором которого выступает Белый дом

С точки зрения теории международных отношений, отмена первого в истории российско-арабского саммита является классической историей того, как геополитические амбиции сталкиваются с суровой реальностью. Кремль, с апреля выстраивавший эту важнейшую внешнеполитическую инициативу, планировал нанести красивый символический удар по нарративу о своей изоляции. Однако расчет не учел ключевого момента нынешних реалий — непоколебимого прагматизма арабских монархий, которые в новой реальности предпочитают не демонстрировать излишней близости с Москвой. В итоге запланированная Кремлем демонстрация силы на «Глобальном Юге» обернулась наглядной демонстрацией пределов его влияния.

Этот вежливый, но твердый отказ арабских столиц — не спонтанная прихоть, а результат трезвого стратегического расчета. Пока Москва готовила сцену для своего спектакля, арабские лидеры внимательно читали другую пьесу — сценарий, автором которого выступает Белый дом. Прагматизм, этот неизменный правитель внешней политики, вновь доказал свою власть. Для монархий Персидского залива Вашингтон остается не просто партнером, а архитектором их безопасности и гарантом экономической стабильности.

Администрация Трампа, несмотря на всю ее непредсказуемость, — это реальный механизм принятия решений, доступ к финансовым рынкам и военные гарантии. Москва же в этой системе координат выглядит как «капризный поставщик проблем», но не как сторона, способная предложить жизнеспособный план по их урегулированию.

Таким образом, официальная версия о «переносе, чтобы не мешать мирному процессу», — не более чем дипломатический эвфемизм, призванный скрыть факт дипломатического провала Кремля в чистом виде

Именно в Вашингтоне решается судьба газовых соглашений, способных изменить энергетическую карту региона; там находятся рычаги давления на Тегеран; оттуда исходят сигналы, заставляющие трепетать финансовые рынки Эр-Рияда и Абу-Даби. Российский саммит был для них тактическим эпизодом, возможностью немного повысить свою переговорную позицию. Но когда Вашингтон начал раздавать конкретные задания в рамках своего ближневосточного «плана», все тактические маневры с Москвой мгновенно утратили актуальность. Они предпочли не рисковать своими местами в ложе Трампа ради участия в массовке путинского спектакля.

Таким образом, официальная версия о «переносе, чтобы не мешать мирному процессу», — не более чем дипломатический эвфемизм, призванный скрыть факт дипломатического провала в чистом виде.

Арабские лидеры прекрасно понимают, где находится «стол, за которым делят пирог». И в октябре 2025 года они сделали свой выбор: лучше быть младшими партнерами у Трампа, чем соавторами путинских геополитических фантасмагорий с неясными дивидендами, но вполне понятными рисками.

После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
21:49 337
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
20:19 2566
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
21:17 1568
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
21:04 4053
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
20:57 988
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
20:32 4340
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 5241
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
20:20 810
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится»
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится» обновлено 19:59
19:59 2416
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил? обновлено 19:31
19:31 4772
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
18:39 3339

