Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Макрон пригрозил России

20:41 1279

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары российских войск по критической инфраструктуре Украины и предупредил Москву об ответственности за отказ от переговоров. Об этом французский лидер написал в сети X (Twitter).

Макрон отметил, что соглашение о прекращении огня в Газе дает «проблеск надежды» на мир на Ближнем Востоке, добавив, что война в Украине также должна быть прекращена.

«Если Россия продолжит свою упрямую воинственность и будет отказываться садиться за стол переговоров, ей придется заплатить за это», — подчеркнул президент Франции.

Он осудил удары российских войск по критической инфраструктуре Украины, назвав их направленными против гражданского населения накануне зимы.

«Вместе с нашими партнерами мы рассматриваем необходимую помощь для восстановления и обеспечения основных услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины, полностью вовлечена в рамках «Коалиции желающих», — заявил Макрон.

После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
21:49 340
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
20:19 2569
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
21:17 1574
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
21:04 4054
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
20:57 989
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
20:32 4342
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 5241
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
20:20 810
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится»
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится» обновлено 19:59
19:59 2416
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил? обновлено 19:31
19:31 4773
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
18:39 3339

