Макрон пригрозил России

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары российских войск по критической инфраструктуре Украины и предупредил Москву об ответственности за отказ от переговоров. Об этом французский лидер написал в сети X (Twitter).

Макрон отметил, что соглашение о прекращении огня в Газе дает «проблеск надежды» на мир на Ближнем Востоке, добавив, что война в Украине также должна быть прекращена.

«Если Россия продолжит свою упрямую воинственность и будет отказываться садиться за стол переговоров, ей придется заплатить за это», — подчеркнул президент Франции.

Он осудил удары российских войск по критической инфраструктуре Украины, назвав их направленными против гражданского населения накануне зимы.

«Вместе с нашими партнерами мы рассматриваем необходимую помощь для восстановления и обеспечения основных услуг. Франция как никогда ранее стоит на стороне Украины, полностью вовлечена в рамках «Коалиции желающих», — заявил Макрон.