Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Китай отказался от переговоров с США

20:57 989

Китай отложил телефонные переговоры с Соединенными Штатами для обсуждения планируемых Пекином пошлин. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

«Мы обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора, но они отложили его», — сказал торгпред.

Грир отметил, что китайская сторона не предупреждала США о планирумых пошлинах, и Белый дом узнал о них из открытых источников. При этом он заявил, что это решение Пекина «не останется без ответа».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100 процентов размер таможенных пошлин в отношении Китая. Политик считает, что Пекин занял «исключительно агрессивную позицию».

На этой неделе Министерство коммерции КНР сообщило, что с 8 ноября 2025 года вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита.

