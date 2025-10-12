USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

В аэропорту Баку арестован опасный гангстер

Отдел информации
21:17 1582

Известный гангстер Рашид Кейблвала, совершивший множество убийств в Индии и давно находящийся в международном розыске, арестован в аэропорту Баку.

Индийские СМИ сообщают, что его задержали сотрудники Государственной миграционной службы в Международном аэропорту Гейдар Алиев по прибытии в Азербайджан рейсом Стамбул - Баку и передали правоохранительным органам. Сейчас сотрудники индийских спецслужб готовятся к его экстрадиции.

Кейблвала, входящий в список «самых разыскиваемых», был задержан из-за «неполадок в проездных документах», сообщил его родственник. Высокопоставленный индийский правоохранитель подтвердил информацию, заявив, что передадут подробности его криминального прошлого и досье по соответствующим каналам.

Имя Кейблвалы связано с многочисленными убийствами в Индии. Его банда расправлялась с бизнесменами, которые отказывались платить дань, а также с членами конкурирующих банд. Гангстер был впервые арестован в 2018 году при попытке бегства в Саудовскую Аравию. Но в тюрьме он пробыл недолго.

Основал швейное предприятие в Эр-Рияде и расширял свою деятельность в Таиланде. По словам следователей, это было сделано с целью отмывания преступных доходов. В 2019 году отдел по борьбе с преступностью предъявил ему обвинение по статье «Уголовное дело против террористов-смертников». В 2020 году он был вновь задержан спецотделом. В начале 2022 года сбежал по поддельному паспорту.

Кейблвала — близкий соратник заключенного гангстера Хашима Бабы, который руководил операциями этой банды. Он также связан с синдикатом Лоуренса Бишной. Его имя всплыло в связи с убийством известного индийского бизнесмена Надира Шаха в сентябре прошлого года. Затем обвинили в двойном убийстве в восточном Дели в октябре 2024 года. Когда имя Кейблвалы вновь всплыло в связи с убийством бизнесмена Сунила Джайна в декабре прошлого года, преступник стал одним из самых разыскиваемых полицией Дели.

Следует отметить, что в последние годы индийские гангстеры обосновались в Азербайджане. Некоторые из них были задержаны и экстрадированы в Индию. В последний раз экстрадировали известного гангстера Маяку Сингх. Он входил в список самых разыскиваемых преступников Индии.

После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
21:49 345
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
20:19 2573
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
21:17 1583
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
21:04 4056
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
20:57 992
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
20:32 4348
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 5241
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
20:20 813
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится»
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится» обновлено 19:59
19:59 2418
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил? обновлено 19:31
19:31 4774
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
18:39 3343

ЭТО ВАЖНО

После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
21:49 345
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
20:19 2573
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
21:17 1583
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
21:04 4056
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
20:57 992
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
20:32 4348
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 5241
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
Ильхам Алиев обратился к участникам Генассамблеи Международной ассоциации судей
20:20 813
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится»
Зеленский о разговоре с Трампом: «Мы видим и слышим, что Россия боится» обновлено 19:59
19:59 2418
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил?
Кровавые бои между Афганистаном и Пакистаном прекратились: кто их помирил? обновлено 19:31
19:31 4774
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
У Тимошенко «есть информация»: «Конец войны не за горами»
18:39 3343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться