В аэропорту Баку арестован опасный гангстер

Индийские СМИ сообщают, что его задержали сотрудники Государственной миграционной службы в Международном аэропорту Гейдар Алиев по прибытии в Азербайджан рейсом Стамбул - Баку и передали правоохранительным органам. Сейчас сотрудники индийских спецслужб готовятся к его экстрадиции.

Известный гангстер Рашид Кейблвала, совершивший множество убийств в Индии и давно находящийся в международном розыске, арестован в аэропорту Баку.

Кейблвала, входящий в список «самых разыскиваемых», был задержан из-за «неполадок в проездных документах», сообщил его родственник. Высокопоставленный индийский правоохранитель подтвердил информацию, заявив, что передадут подробности его криминального прошлого и досье по соответствующим каналам.

Имя Кейблвалы связано с многочисленными убийствами в Индии. Его банда расправлялась с бизнесменами, которые отказывались платить дань, а также с членами конкурирующих банд. Гангстер был впервые арестован в 2018 году при попытке бегства в Саудовскую Аравию. Но в тюрьме он пробыл недолго.

Основал швейное предприятие в Эр-Рияде и расширял свою деятельность в Таиланде. По словам следователей, это было сделано с целью отмывания преступных доходов. В 2019 году отдел по борьбе с преступностью предъявил ему обвинение по статье «Уголовное дело против террористов-смертников». В 2020 году он был вновь задержан спецотделом. В начале 2022 года сбежал по поддельному паспорту.

Кейблвала — близкий соратник заключенного гангстера Хашима Бабы, который руководил операциями этой банды. Он также связан с синдикатом Лоуренса Бишной. Его имя всплыло в связи с убийством известного индийского бизнесмена Надира Шаха в сентябре прошлого года. Затем обвинили в двойном убийстве в восточном Дели в октябре 2024 года. Когда имя Кейблвалы вновь всплыло в связи с убийством бизнесмена Сунила Джайна в декабре прошлого года, преступник стал одним из самых разыскиваемых полицией Дели.

Следует отметить, что в последние годы индийские гангстеры обосновались в Азербайджане. Некоторые из них были задержаны и экстрадированы в Индию. В последний раз экстрадировали известного гангстера Маяку Сингх. Он входил в список самых разыскиваемых преступников Индии.