После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию

В 7-м туре команда, капитаном которой является Теймур Раджабов, а на первой доске играет Шахрияр Мамедъяров, обыграла Венгрию - 3:1. Свои партии выиграли Эльтадж Сафарли (белыми) и Айдын Сулейманлы (черными). Они обыграли соответственно Санана Сюгирова и Беньямина Гледуру.

Мужская сборная Азербайджана по шахматам одержала четвертую победу на командном чемпионате Европы в Батуми.

Шахрияр Мамедъяров, принесший Азербайджану победу в 6-м туре над Арменией, сегодня сыграл вничью с Рихардом Раппортом, а Рауф Мамедов - с Петером Леко.

По итогам 7-го тура сборная Азербайджана поднялась на 2-е место. С 11 очками мы уступаем только Украине, у которой 13 очков. Очный матч с Украиной впереди.

Женская сборная Азербайджана после победы над Арменией сегодня уступила Грузии - 1,5:2,5. За два тура до финиша у наших шахматисток 8 очков. Они занимают 10-е место. Напомним, женская сборная Азербайджана является серебряным призером прошлогоднего чемпионата Европы.