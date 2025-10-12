USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Любовный треугольник привел к кровавой перестрелке

22:12 1693

В Южном Судане произошла масштабная перестрелка, унесшая жизни как минимум 14 военнослужащих. Уточняется, что причиной конфликта стал любовный треугольник между офицерами, сообщает CBS News.

«По меньшей мере 14 солдат были убиты и еще несколько ранены в Южном Судане после того, как предполагаемый спор о «любовном треугольнике» привел к смертельной перестрелке», - говорится в публикации.

Инцидент произошел на рынке в нефтяном регионе Абьей, где находились военные из объединенных сил, охраняющих высших должностных лиц страны. По официальной версии, два офицера вступили в конфликт из-за отношений с одной женщиной.

Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
23:25 598
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
22:32 1106
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира новость дополнена 21:31
21:31 6628
Награда находит героя
Награда находит героя главная тема; все еще актуально
12:29 5437
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
21:49 1680
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
20:19 4081
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
21:17 3992
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
21:04 4973
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
20:57 1801
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
20:32 5709
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 5476

