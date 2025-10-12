Любовный треугольник привел к кровавой перестрелке

В Южном Судане произошла масштабная перестрелка, унесшая жизни как минимум 14 военнослужащих. Уточняется, что причиной конфликта стал любовный треугольник между офицерами, сообщает CBS News.

«По меньшей мере 14 солдат были убиты и еще несколько ранены в Южном Судане после того, как предполагаемый спор о «любовном треугольнике» привел к смертельной перестрелке», - говорится в публикации.

Инцидент произошел на рынке в нефтяном регионе Абьей, где находились военные из объединенных сил, охраняющих высших должностных лиц страны. По официальной версии, два офицера вступили в конфликт из-за отношений с одной женщиной.