Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова

В Красноярском крае России сотрудники СОБРа и оперативники 10 октября провели налет на виллу бывшего главы строительной компании «Монолит Холдинг», известного предпринимателя и бывшего депутата Разима Абасова. Спецназовцы взломали дверь виллы кувалдой и бензопилой.
На оперативных кадрах с места обысков показали, как выглядит вилла, авто в гараже — BMW и Jaguar, а также пачки денег в разных валютах и часы как минимум от Burberry. А еще книгу о том, как обходить налоги.
65-летний Разим Абасов – известный в Красноярске бизнесмен. Уроженец Дагестана. С начала 2000-х его компания реализовала в Красноярске ряд крупных строительных проектов. В 2008-м Абасова избрали депутатом городского совета. Он проработал там два созыва.
По версии следствия, бывший генеральный директор «Монолит Холдинга» несколько лет делал липовые договоры о сотрудничестве с различными организациями, благодаря чему получал налоговые вычеты. Таким образом, удалось сэкономить более 250 миллионов рублей. По тем же фальшивым документам Абасов вместе со своим партнером сделал перевод между организациями на 10 миллионов рублей.
«Объявляю вам о том, что вы подозреваетесь в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств общей суммой 10 миллионов рублей», - сказал оперативник Абасову во время задержания.
Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждал уголовные дела в отношении бывшего генерального директора строительной организации и его партнера — руководителя коммерческой компании. В зависимости от роли каждого они подозреваются в уклонении от уплаты налогов и изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
В самой организации прокомментировать задержание Абасова отказались. Лишь сухо ответили, что компания продолжает работать в прежнем режиме.
«Монолит Холдинг» довольно известный в Красноярске застройщик. Именно эта компания построила перинатальный и онкологический центры, ТРЦ «Планета», а также жилые комплексы, такие как «Иннокентьевский», «Лазурный» и «Преображенский».
Абасову избрали меру пресечения. Суд решил не арестовывать бывшего главу стройкомпании, а отпустить его домой. Ему запретили общение со свидетелями по делу и другими лицами, которые будут допрошены, а также покидать территорию края без разрешения следователя.