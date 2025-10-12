Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова

На оперативных кадрах с места обысков показали, как выглядит вилла, авто в гараже — BMW и Jaguar, а также пачки денег в разных валютах и часы как минимум от Burberry. А еще книгу о том, как обходить налоги.

В Красноярском крае России сотрудники СОБРа и оперативники 10 октября провели налет на виллу бывшего главы строительной компании «Монолит Холдинг», известного предпринимателя и бывшего депутата Разима Абасова. Спецназовцы взломали дверь виллы кувалдой и бензопилой.

65-летний Разим Абасов – известный в Красноярске бизнесмен. Уроженец Дагестана. С начала 2000-х его компания реализовала в Красноярске ряд крупных строительных проектов. В 2008-м Абасова избрали депутатом городского совета. Он проработал там два созыва.

По версии следствия, бывший генеральный директор «Монолит Холдинга» несколько лет делал липовые договоры о сотрудничестве с различными организациями, благодаря чему получал налоговые вычеты. Таким образом, удалось сэкономить более 250 миллионов рублей. По тем же фальшивым документам Абасов вместе со своим партнером сделал перевод между организациями на 10 миллионов рублей.

«Объявляю вам о том, что вы подозреваетесь в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств общей суммой 10 миллионов рублей», - сказал оперативник Абасову во время задержания.