Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля

Премьер Израиля отметил, что многие не верили, что этот день настанет, но он сам, военные, многие израильтяне никогда не теряли веры.

«Я знаю, что у нас есть много разногласий. Но в этот день мы можем отодвинуть их в сторону, потому что совместными усилиями мы добились грандиозных успехов. Добились побед, которые поразили весь мир... Но кампания еще не закончена. Нас ждут серьезные вызовы в области безопасности, и мы готовы к ним. Некоторые из наших врагов пытаются перегруппироваться, чтобы снова напасть на нас. Но, как здесь говорят, мы в деле, мы с этим справимся. У нас еще есть скрытые возможности, которые мы реализуем», – предупредил премьер-министр.

Нетаньяху отметил, что перед Израилем благодаря его победам открылись большие возможности, которых не было раньше.