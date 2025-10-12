USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля

22:32 1106

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к гражданам страны, которое показали все израильские телеканалы, прокомментировал прекращение огня с ХАМАС и освобождение заложников.

«Это вечер радости, потому что завтра наши сыны вернутся домой…» – сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля отметил, что многие не верили, что этот день настанет, но он сам, военные, многие израильтяне никогда не теряли веры.

«Я знаю, что у нас есть много разногласий. Но в этот день мы можем отодвинуть их в сторону, потому что совместными усилиями мы добились грандиозных успехов. Добились побед, которые поразили весь мир... Но кампания еще не закончена. Нас ждут серьезные вызовы в области безопасности, и мы готовы к ним. Некоторые из наших врагов пытаются перегруппироваться, чтобы снова напасть на нас. Но, как здесь говорят, мы в деле, мы с этим справимся. У нас еще есть скрытые возможности, которые мы реализуем», – предупредил премьер-министр.

Нетаньяху отметил, что перед Израилем благодаря его победам открылись большие возможности, которых не было раньше.

Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
23:25 598
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
22:32 1107
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира новость дополнена 21:31
21:31 6628
Награда находит героя
Награда находит героя главная тема; все еще актуально
12:29 5437
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
21:49 1681
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
20:19 4082
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
21:17 3992
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
21:04 4973
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
20:57 1801
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
20:32 5709
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 5476
