USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Шейх уль-ислам встретился с авторитетным еврейским религиозным лидером США

22:37 703

В рамках визита в США председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Нью-Йорке с одним из самых авторитетных еврейских религиозных деятелей США и мира — раввином Артуром Шнайером. Шнайер отметил символичность встречи, совпавшей с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, ожиданиями мира на Ближнем Востоке и еврейским праздником Суккот.

В ходе встречи шейх уль-ислам подчеркнул, что в то время как политическое руководство Азербайджана и Армении предпринимает конструктивные шаги к установлению мира, армянская церковь и диаспора пытаются сорвать процесс, ведя деструктивную пропаганду. «Странно, но обычно войны начинают политики, а религиозные деятели призывают к миру. А сейчас мы наблюдаем обратную картину: политики делают шаги к миру, а армянская церковь до сих пор не хочет отложить в сторону оружие», - добавил он.

Присутствовавший на встрече заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос отметил, что Азербайджан лидирует в процессе межрелигиозного диалога, а также в борьбе с исламофобией, антисемитизмом и христианофобией, особо подчеркнул важную роль президента Ильхама Алиева в этом направлении.

Во встрече принимал участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
23:25 601
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
22:32 1108
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира новость дополнена 21:31
21:31 6630
Награда находит героя
Награда находит героя главная тема; все еще актуально
12:29 5438
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
21:49 1681
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
20:19 4084
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
21:17 3993
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
21:04 4975
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
20:57 1802
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
20:32 5710
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 5477

ЭТО ВАЖНО

Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
23:25 601
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
22:32 1108
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира новость дополнена 21:31
21:31 6630
Награда находит героя
Награда находит героя главная тема; все еще актуально
12:29 5438
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
21:49 1681
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
20:19 4084
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
21:17 3993
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
21:04 4975
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
20:57 1802
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
20:32 5710
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 5477
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться