Шейх уль-ислам встретился с авторитетным еврейским религиозным лидером США

В рамках визита в США председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Нью-Йорке с одним из самых авторитетных еврейских религиозных деятелей США и мира — раввином Артуром Шнайером. Шнайер отметил символичность встречи, совпавшей с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, ожиданиями мира на Ближнем Востоке и еврейским праздником Суккот.

В ходе встречи шейх уль-ислам подчеркнул, что в то время как политическое руководство Азербайджана и Армении предпринимает конструктивные шаги к установлению мира, армянская церковь и диаспора пытаются сорвать процесс, ведя деструктивную пропаганду. «Странно, но обычно войны начинают политики, а религиозные деятели призывают к миру. А сейчас мы наблюдаем обратную картину: политики делают шаги к миру, а армянская церковь до сих пор не хочет отложить в сторону оружие», - добавил он.

Присутствовавший на встрече заместитель генерального секретаря ООН, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос отметил, что Азербайджан лидирует в процессе межрелигиозного диалога, а также в борьбе с исламофобией, антисемитизмом и христианофобией, особо подчеркнул важную роль президента Ильхама Алиева в этом направлении.

Во встрече принимал участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.