Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Новые правила въезда в Шенген

22:56 659

В странах Евросоюза начала действовать новая система на границах — Entry/Exit System (EES), которая вводит электронную регистрацию граждан не из стран блока, передает Reuters.

EES — это автоматизированная система, которая требует от путешественников из третьих стран регистрации при пересечении границы со сканированием паспорта, снятием отпечатков пальцев (не требуется для детей до 12 лет) и фотографированием. Она будет работать в странах Шенгенской зоны (это 25 государств ЕС, без Ирландии и Кипра).

На полное внедрение системы отводят полгода, к 10 апреля 2026-го в ЕС планируют полностью отказаться от постановки штампов в паспортах — их заменят электронные записи в базе данных. Это не будет отменять паспортного контроля.

Система позволит выявлять тех, кто находится в ЕС с превышением разрешенного срока пребывания, бороться с мошенничеством с личными данными и пресекать нелегальную миграцию, отмечает агентство.

Reuters сообщил о ситуации после введения новых правил на пограничном переходе Баяково между Сербией и Хорватией, входящей в ЕС. «Открыто пять полос, так что мы простояли в очереди около 20 минут, и около двух минут [в кабине для регистрации] потребовалось для каждого из нас пятерых из машины», — сказал въезжавший в ЕС Далибор Вранич из Сербии.

Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
23:25 603
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
22:32 1108
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира новость дополнена 21:31
21:31 6632
Награда находит героя
Награда находит героя главная тема; все еще актуально
12:29 5439
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
21:49 1682
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
20:19 4085
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
21:17 3995
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
21:04 4975
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
20:57 1802
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
20:32 5710
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 5477

