USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России

23:25 607

Удары ракетами Tomahawk, если таковые будут поставлены в Украину, будут наноситься в России только по военным целям. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства не назвал среди целей объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели. Если мы говорим о дальнобойных ударах, то говорим исключительно о военных целях», — добавил он.

Зеленский не стал отвечать на вопрос, передают ли США Киеву данные для ударов вглубь России.

«Я не могу поделиться всей информацией о разведке. Мы удовлетворены тем, как работают наши две разведки. На сегодняшний день между ними очень крепкие отношения», — сказал он.

Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
23:25 608
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
22:32 1110
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира новость дополнена 21:31
21:31 6633
Награда находит героя
Награда находит героя главная тема; все еще актуально
12:29 5441
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
21:49 1682
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
20:19 4086
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
21:17 3996
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
21:04 4976
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
20:57 1803
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
20:32 5711
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 5478

ЭТО ВАЖНО

Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
23:25 608
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
22:32 1110
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира новость дополнена 21:31
21:31 6633
Награда находит героя
Награда находит героя главная тема; все еще актуально
12:29 5441
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
21:49 1682
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
20:19 4086
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
21:17 3996
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
21:04 4976
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
20:57 1803
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
20:32 5711
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией
Геополитическая схватка за российские активы в Болгарии. В деле и Азербайджан с Турцией громкое дело
11:15 5478
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться