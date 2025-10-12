Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России

Удары ракетами Tomahawk, если таковые будут поставлены в Украину, будут наноситься в России только по военным целям. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства не назвал среди целей объекты энергетической инфраструктуры, но сказал: «Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели. Если мы говорим о дальнобойных ударах, то говорим исключительно о военных целях», — добавил он.

Зеленский не стал отвечать на вопрос, передают ли США Киеву данные для ударов вглубь России.

«Я не могу поделиться всей информацией о разведке. Мы удовлетворены тем, как работают наши две разведки. На сегодняшний день между ними очень крепкие отношения», — сказал он.