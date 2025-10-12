USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Мадуро может стать законной целью для США

Politico
12 октября 2025, 23:47

Если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет считаться наркобароном и террористом, тогда он может стать законной целью США, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом внутренних обсуждений.

«Разве мы не преследуем наркоторговцев и террористов, которым предъявлены обвинения?» — сказал собеседник агентства.

По словам людей, знакомых с ситуацией, план американского президента Дональда Трампа состоит в том, чтобы вынудить Мадуро уйти в рамках продолжающейся борьбы США с наркокартелями. Продолжение кампании против Мадуро без официального объявления о «смене режима» не выставляет Трампа слабым. Кроме этого, США будут нести меньшую ответственность за последствия в Венесуэле.

В августе 2025 года газета The New York Times сообщила, что Трамп тайно утвердил директиву для Министерства обороны США о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. В тот же месяц США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью около 4,5 тыс. человек. В ответ на это президент Венесуэлы объявил о всеобщей мобилизации в Боливарианскую национальную милицию.

С сентября 2025 года США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам. Последний из таких ударов произошел 3 октября, когда американские военные уничтожили катер, который, по словам главы Пентагона Пита Хегсета, был задействован в перевозке крупной партии наркотиков. В тот же день венесуэльские системы противовоздушной обороны зафиксировали не менее пяти боевых самолетов США, находившихся в воздушном пространстве вблизи побережья страны.

