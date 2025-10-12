Мадуро может стать законной целью для США

Если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет считаться наркобароном и террористом, тогда он может стать законной целью США, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом внутренних обсуждений.

«Разве мы не преследуем наркоторговцев и террористов, которым предъявлены обвинения?» — сказал собеседник агентства.

По словам людей, знакомых с ситуацией, план американского президента Дональда Трампа состоит в том, чтобы вынудить Мадуро уйти в рамках продолжающейся борьбы США с наркокартелями. Продолжение кампании против Мадуро без официального объявления о «смене режима» не выставляет Трампа слабым. Кроме этого, США будут нести меньшую ответственность за последствия в Венесуэле.