Пост главы МИД сохранил за собой Жан-Ноэль Барро, министром вооруженных сил стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, префект парижской полиции Лоран Нуньес назначен на должность главы МВД. Также портфели сохранили министр экономики и финансов, промышленного и цифрового суверенитета Ролан Лескюр и министр юстиции Жеральд Дарманен.

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сформировал новое правительство Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

В пятницу, 10 октября, президент Франции Эммануэль Макрон повторно назначил Лекорню премьер-министром страны, сообщил Елисейский дворец.

Французский премьер ранее подал прошение об отставке спустя несколько часов после представления своего кабинета и спустя менее чем через месяц после назначения на пост главы правительства. Одной из причин отставки Лекорню назвал в том числе реакцию оппозиции на его добровольный отказ от ст. 49.3 Конституции Франции, позволяющей правительству принимать законы и бюджет в обход парламента.

Оппозиция выразила недовольство предложенным Лекорню составом правительства, поскольку ключевые министры сохранили свои посты. Из-за этого сделка утратила актуальность.

Летом 2024 года во Франции разразился политический кризис. Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы после победы ультраправой партии RN на выборах в Европарламент. В парламенте ультраправые укрепили свои позиции, что привело к зависимости правительства от оппозиции.

Из-за растущего госдолга Кабинет министров не может согласовать бюджет на 2026 год. По данным на конец первого квартала 2025 года, госдолг Франции достиг €3,346 трлн, это 114% от ВВП страны.