USD 1.7000
EUR 1.9675
RUB 2.0938
Подписаться на уведомления
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новость дня
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Новое правительство Франции

00:10 576

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сформировал новое правительство Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Пост главы МИД сохранил за собой Жан-Ноэль Барро, министром вооруженных сил стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, префект парижской полиции Лоран Нуньес назначен на должность главы МВД. Также портфели сохранили министр экономики и финансов, промышленного и цифрового суверенитета Ролан Лескюр и министр юстиции Жеральд Дарманен.

В пятницу, 10 октября, президент Франции Эммануэль Макрон повторно назначил Лекорню премьер-министром страны, сообщил Елисейский дворец.

Французский премьер ранее подал прошение об отставке спустя несколько часов после представления своего кабинета и спустя менее чем через месяц после назначения на пост главы правительства. Одной из причин отставки Лекорню назвал в том числе реакцию оппозиции на его добровольный отказ от ст. 49.3 Конституции Франции, позволяющей правительству принимать законы и бюджет в обход парламента.

Оппозиция выразила недовольство предложенным Лекорню составом правительства, поскольку ключевые министры сохранили свои посты. Из-за этого сделка утратила актуальность.

Летом 2024 года во Франции разразился политический кризис. Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы после победы ультраправой партии RN на выборах в Европарламент. В парламенте ультраправые укрепили свои позиции, что привело к зависимости правительства от оппозиции.

Из-за растущего госдолга Кабинет министров не может согласовать бюджет на 2026 год. По данным на конец первого квартала 2025 года, госдолг Франции достиг €3,346 трлн, это 114% от ВВП страны.

Трамп объявил: война в Газе окончена
Трамп объявил: война в Газе окончена
01:18 123
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
12 октября 2025, 23:25 2076
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
12 октября 2025, 22:32 1829
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира новость дополнена 21:31
12 октября 2025, 21:31 7821
Награда находит героя
Награда находит героя главная тема; все еще актуально
12 октября 2025, 12:29 5757
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
12 октября 2025, 21:49 2408
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 4979
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
12 октября 2025, 21:17 5418
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
12 октября 2025, 21:04 5427
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
12 октября 2025, 20:57 2203
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
12 октября 2025, 20:32 6448

ЭТО ВАЖНО

Трамп объявил: война в Газе окончена
Трамп объявил: война в Газе окончена
01:18 123
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
12 октября 2025, 23:25 2076
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
12 октября 2025, 22:32 1829
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира новость дополнена 21:31
12 октября 2025, 21:31 7821
Награда находит героя
Награда находит героя главная тема; все еще актуально
12 октября 2025, 12:29 5757
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
12 октября 2025, 21:49 2408
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 4979
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
12 октября 2025, 21:17 5418
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
12 октября 2025, 21:04 5427
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
12 октября 2025, 20:57 2203
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
12 октября 2025, 20:32 6448
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться