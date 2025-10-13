USD 1.7000
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

В Техасе самолет упал рядом с аэропортом

00:40 428

Рядом с городом Форт-Уэрт (штат Техас) произошла авиакатастрофа — неподалеку от аэропорта потерпел крушение самолет. Об этом сообщает телеканал Fox 4 News, ссылаясь на пожарное управление города.

«Пожарное управление Форт-Уэрта подтвердило, что рядом с аэропортом Хикс, недалеко от трассы Business 287 в округе Таррант, произошла авиакатастрофа», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Федеральное управление гражданской авиации США уже проинформировали о произошедшем. Информация о пострадавших не поступала.

Трамп объявил: война в Газе окончена
Трамп объявил: война в Газе окончена
01:18 124
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
12 октября 2025, 23:25 2077
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
12 октября 2025, 22:32 1829
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира новость дополнена 21:31
12 октября 2025, 21:31 7822
Награда находит героя
Награда находит героя главная тема; все еще актуально
12 октября 2025, 12:29 5758
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
12 октября 2025, 21:49 2408
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 4980
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
12 октября 2025, 21:17 5421
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
12 октября 2025, 21:04 5427
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
12 октября 2025, 20:57 2204
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
12 октября 2025, 20:32 6450

