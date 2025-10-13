В Техасе самолет упал рядом с аэропортом

Рядом с городом Форт-Уэрт (штат Техас) произошла авиакатастрофа — неподалеку от аэропорта потерпел крушение самолет. Об этом сообщает телеканал Fox 4 News, ссылаясь на пожарное управление города.

«Пожарное управление Форт-Уэрта подтвердило, что рядом с аэропортом Хикс, недалеко от трассы Business 287 в округе Таррант, произошла авиакатастрофа», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Федеральное управление гражданской авиации США уже проинформировали о произошедшем. Информация о пострадавших не поступала.