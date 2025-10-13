Иран сообщил о смерти полковника КСИР

По данным иранских СМИ, Сахараби получил тяжелые травмы в ходе боевых действий и находился в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Сахараби скончался от полученных ранений во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном, сообщает rahbordemoaser.

12-дневная война между Израилем и Ираном разгорелась 13 июня 2025 года, когда Израиль нанес серию авиаударов по иранским ядерным и военным объектам. Перемирие было объявлено 24 июня после интенсивных боев и дипломатического давления со стороны США, Катара и Турции.

По данным иранских властей, в результате конфликта погибло 935 человек. В Израиле, по официальным данным, погибло 28 человек.