Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Иран сообщил о смерти полковника КСИР

00:54 379

Полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Сахараби скончался от полученных ранений во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном, сообщает rahbordemoaser.

По данным иранских СМИ, Сахараби получил тяжелые травмы в ходе боевых действий и находился в критическом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

12-дневная война между Израилем и Ираном разгорелась 13 июня 2025 года, когда Израиль нанес серию авиаударов по иранским ядерным и военным объектам. Перемирие было объявлено 24 июня после интенсивных боев и дипломатического давления со стороны США, Катара и Турции.

По данным иранских властей, в результате конфликта погибло 935 человек. В Израиле, по официальным данным, погибло 28 человек.

Трамп объявил: война в Газе окончена
Трамп объявил: война в Газе окончена
01:18 125
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
12 октября 2025, 23:25 2079
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
12 октября 2025, 22:32 1829
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира новость дополнена 21:31
12 октября 2025, 21:31 7824
Награда находит героя
Награда находит героя главная тема; все еще актуально
12 октября 2025, 12:29 5758
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию
После Армении Азербайджан обыграл и Венгрию И поднялся на 2-е место на чемпионате Европы
12 октября 2025, 21:49 2408
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 4983
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
В аэропорту Баку арестован опасный гангстер
12 октября 2025, 21:17 5422
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке обновлено 21:04
12 октября 2025, 21:04 5427
Китай отказался от переговоров с США
Китай отказался от переговоров с США
12 октября 2025, 20:57 2204
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины
Зеленский объявил о контрнаступлении Украины обновлено 20:32
12 октября 2025, 20:32 6450

