Трамп предупредил Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована.

«Я могу поговорить с ним (Путиным). Я могу сказать: смотрите, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им (Украине) томагавки. Я могу это сказать», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Путиным.

Он назвал Tomahawk «очень наступательным оружием» и «новым шагом агрессии». «И честно говоря, России это не нужно. Но если конфликт не будет урегулирован, мы вполне можем это сделать», — добавил президент США.

Трамп также отметил, что «президент Путин выглядел бы великолепно, если бы урегулировал этот конфликт» и выразил надежду, что это произойдет. «А если нет, для него это будет плохо», — предупредил он.

Кроме того, Трамп упомянул, что слышал о столкновениях между Пакистаном и Афганистаном, но заявил, что «придется подождать», поскольку сейчас он сосредоточен на урегулировании других конфликтов. «Я хорошо умею устанавливать мир», — подчеркнул президент США.