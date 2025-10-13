USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Трамп предупредил Россию

01:58 632

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить Украине ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована.

«Я могу поговорить с ним (Путиным). Я могу сказать: смотрите, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им (Украине) томагавки. Я могу это сказать», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Путиным.

Он назвал Tomahawk «очень наступательным оружием» и «новым шагом агрессии». «И честно говоря, России это не нужно. Но если конфликт не будет урегулирован, мы вполне можем это сделать», — добавил президент США.

Трамп также отметил, что «президент Путин выглядел бы великолепно, если бы урегулировал этот конфликт» и выразил надежду, что это произойдет. «А если нет, для него это будет плохо», — предупредил он.

Кроме того, Трамп упомянул, что слышал о столкновениях между Пакистаном и Афганистаном, но заявил, что «придется подождать», поскольку сейчас он сосредоточен на урегулировании других конфликтов. «Я хорошо умею устанавливать мир», — подчеркнул президент США.

Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица
02:23 397
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина
12 октября 2025, 20:19
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
02:07 596
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
12 октября 2025, 14:50
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
12 октября 2025, 22:17
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина
12 октября 2025, 17:34
Украинские БПЛА вновь атаковали нефтебазу в Феодосии
Украинские БПЛА вновь атаковали нефтебазу в Феодосии
01:31 602
Трамп объявил: война в Газе окончена
Трамп объявил: война в Газе окончена
01:18 658
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
12 октября 2025, 23:25
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
Нетаньяху обратился к народу и предупредил врагов Израиля
12 октября 2025, 22:32
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
Ильхам Алиев на саммите, который изменит судьбу мира
12 октября 2025, 21:31

