В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять

На дворе стояла осень 2025 года. Израиль находился в состоянии глубочайшего кризиса: с 7 октября 2023 года страна жила в режиме войны, ХАМАС продолжал удерживать заложников, а перспектива мирного урегулирования казалась почти иллюзорной. Тем временем, за тысячи километров от Иерусалима — в самом сердце элитного района Майами-Бич — зять президента США Джаред Кушнер начал в своём доме на Индиан-Крик-авеню, стоимостью 32,2 миллиона долларов, одну из самых неожиданных дипломатических операций последнего десятилетия. Получив информацию о готовности ХАМАС начать переговоры об освобождении израильских заложников, Кушнер понял: момент настал. Без протокола и лишнего шума он направился к своему союзнику — бывшему девелоперу, а ныне специальному представителю президента США Стиву Уиткоффу, особняк которого находился всего в двадцати минутах езды. Именно там они вдвоём превратили частное владение в то, что сами назвали «бункером» — импровизированный дипломатический штаб, откуда шли переговоры с ближневосточными партнёрами и официальными лицами. Здесь же проходили конфиденциальные консультации с Дональдом Трампом и его ближайшими соратниками, включая членов администрации Белого дома.

Позднее в интервью The New York Times Кушнер рассказал, что главной целью было убедить Израиль рассматривать заявление ХАМАС не только как угрозу, но и как возможную отправную точку для переговоров. «Мы со Стивом призвали Израиль: давайте будем позитивными», — отметил он. По словам Кушнера, их задача заключалась не просто в освобождении заложников, а в интеграции этого шага в более масштабный дипломатический процесс. Переговоры из «бункера» в Майами шли в атмосфере строжайшей секретности. И когда стало ясно, что к первому этапу соглашения всё готово, Уиткофф и Кушнер вылетели в Египет. Как отмечает Daily Mail, даже на борту они до последнего момента обсуждали сценарии развития событий и возможные риски. Источник в американской администрации сообщил изданию, что дистанционно согласовать окончательные детали сделки было невозможно — требовалось физическое присутствие на Ближнем Востоке. В Каире их частный самолёт приземлился в 6:30 утра. Переговоры начались незамедлительно. В течение почти двадцати часов стороны вели напряжённый обмен позициями. Лишь к 2:30 ночи следующего дня удалось достичь принципиального соглашения. При этом за трое суток, предшествовавших сделке, Уиткофф и Кушнер в сумме спали не более пяти часов.

Сразу после подписания чернового варианта соглашения они вылетели в Иерусалим. В зале заседаний кабинета министров Израиля их встретили аплодисментами. Однако, как стало известно позже из утечек, опубликованных в издании Maariv Online, поддержка их инициативы внутри правительства была далеко не единодушной. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир резко выступил против достигнутых договорённостей, заявив, что с ХАМАС невозможно вести переговоры. «Вы бы заключили мир с Гитлером? — спросил он Уиткоффа. — ХАМАС — это Гитлер. Они хотят нас убить», — цитирует Maariv. В ответ Уиткофф поделился личной историей, рассказав, как в 2011 году простил наркоторговца, по вине которого погиб его 22-летний сын. Увидев родителей обвиняемого в суде, он выбрал путь прощения. Но Бен-Гвир остался непреклонен: «Разница в том, что те, кто убивал нас 7 октября, не просят прощения. Их семьи этим гордятся». Несмотря на острые споры, сделка была заключена. Кушнер подчеркнул, что соглашение может «подтолкнуть арабский мир к новому курсу — в сторону мира и обеспечения безопасности Израиля». При этом он ясно дал понять, что в случае провала дипломатии силовой ответ неизбежен.