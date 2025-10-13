Вернут прах еврейского Штирлица

Имя Эли Коэна навсегда вписано в нерв истории израильской военной разведки «АМАН» — как пульс памяти, который продолжает биться даже спустя шесть десятилетий. В истории мировых спецслужб имя Коэна стало классическим примером абсолютного растворения во враждебной среде. Под именем Камель Амин Таабет он не просто вёл разведывательную игру — он жил и дышал ею, он стал её частью. В начале 1960-х Эли Коэн оказался в самом сердце сирийского политического и военного истеблишмента. Вечера в гостиных генералов, беседы с министрами, частные аудиенции с высокопоставленными чиновниками — всё это стало его постоянной и смертельно опасной сценой. Он был близким другом генерала Хафеза Асада, который впоследствии стал президентом Сирии, активно общался с министром обороны Мухаммадом ас-Суфари, участвовал в закрытых приёмах, военных инспекциях, вместе с сирийскими офицерами выезжал на позиции Голанских высот, его даже рассматривали как потенциального кандидата на пост заместителя министра обороны или советника президента.

В результате, благодаря донесениям Коэна, армия Израиля получила уникальные сведения о сирийских укреплениях на Голанских высотах, что сыграло решающую роль в их захвате в ходе Шестидневной войны 1967 года. Как писал впоследствии один из аналитиков израильской разведки, «Эли Коэн, словно хирург, вскрыл все оборонительные артерии Сирии». Весной 1965 года сирийские службы безопасности с помощью технических специалистов советского КГБ засекли сигналы, исходившие из квартиры Коэна в Дамаске. Его схватили, пытали, наспех судили и 18 мая повесили на центральной площади сирийской столицы. Повесили на глазах у публики, как предостережение. Тело Коэна, как гласит официальная версия, было захоронено на еврейском кладбище в дамасском квартале Аль-Маза, однако реальное место погребения до сих пор остается тайной. Возможно, чтобы оставить Коэна в земле, как символ непрощённого прошлого. А может быть, из страха перед его памятью.