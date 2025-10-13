USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Вернут прах еврейского Штирлица

Вернут прах еврейского Штирлица

Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
Имя Эли Коэна навсегда вписано в нерв истории израильской военной разведки «АМАН» — как пульс памяти, который продолжает биться даже спустя шесть десятилетий. В истории мировых спецслужб имя Коэна стало классическим примером абсолютного растворения во враждебной среде. Под именем Камель Амин Таабет он не просто вёл разведывательную игру — он жил и дышал ею, он стал её частью.

В начале 1960-х Эли Коэн оказался в самом сердце сирийского политического и военного истеблишмента. Вечера в гостиных генералов, беседы с министрами, частные аудиенции с высокопоставленными чиновниками — всё это стало его постоянной и смертельно опасной сценой. Он был близким другом генерала Хафеза Асада, который впоследствии стал президентом Сирии, активно общался с министром обороны Мухаммадом ас-Суфари, участвовал в закрытых приёмах, военных инспекциях, вместе с сирийскими офицерами выезжал на позиции Голанских высот, его даже рассматривали как потенциального кандидата на пост заместителя министра обороны или советника президента.

В начале 1960-х Эли Коэн оказался в самом сердце сирийского политического и военного истеблишмента. Вечера в гостиных генералов, беседы с министрами, частные аудиенции с высокопоставленными чиновниками — всё это стало его постоянной и смертельно опасной сценой

В результате, благодаря донесениям Коэна, армия Израиля получила уникальные сведения о сирийских укреплениях на Голанских высотах, что сыграло решающую роль в их захвате в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Как писал впоследствии один из аналитиков израильской разведки, «Эли Коэн, словно хирург, вскрыл все оборонительные артерии Сирии».

Весной 1965 года сирийские службы безопасности с помощью технических специалистов советского КГБ засекли сигналы, исходившие из квартиры Коэна в Дамаске. Его схватили, пытали, наспех судили и 18 мая повесили на центральной площади сирийской столицы. Повесили на глазах у публики, как предостережение. Тело Коэна, как гласит официальная версия, было захоронено на еврейском кладбище в дамасском квартале Аль-Маза, однако реальное место погребения до сих пор остается тайной. Возможно, чтобы оставить Коэна в земле, как символ непрощённого прошлого.

А может быть, из страха перед его памятью.

Останки выдающегося разведчика могут оказаться прахом, из которого прорастёт шанс на новое понимание. И даже если мир всё ещё далёк, путь к нему всегда начинается с первого шага

С тех пор Израиль не переставал бороться за возвращение останков Коэна— с той же преданностью, с которой защищает своих живых. Страна была готова идти на колоссальные уступки, предлагать обмены, освобождать заключённых, задействовать весь дипломатический арсенал... Речь шла не просто о костях — о долге. О верности. О священном обязательстве перед теми, кто отдал всё, не потребовав взаимен ничего.

В 2019 году Израилю удалось вернуть часы Коэна — по иронии судьбы с помощью России, благодаря которой сирийцам удалось схватить Коэна. И каждый шаг в этом долгом поиске напоминал: Эли Коэн не предан забвению, он встроен в ткань израильского национального сознания. Не как тень из прошлого, а как маяк, указывающий путь сквозь тьму исторических трагедий и долга перед павшими.

На этом фоне недавнее сообщения саудовского телеканала «Аль-Хадат» о согласии Сирии вернуть Израилю останки Эли Коэна приобретает почти сакральное значение. Если это правда, и останки израильского героя вернутся на Землю обетованную, это станет не просто дипломатическим жестом нового правительства Сирии, а актом исторического исцеления. Ведь Сирия и Израиль всё ещё находятся в состоянии войны, которая началась в далеком 1948 году и по сей день не завершилась ни мирным договором, ни взаимным признанием.

Останки выдающегося разведчика могут оказаться прахом, из которого прорастёт шанс на новое понимание. И даже если мир всё ещё далёк, путь к нему всегда начинается с первого шага.

С маленького шва на зияющей ране неоконченной войны.

