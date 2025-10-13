Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро

Присуждение Нобелевской премии мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо породило разные, порой диаметрально противоположные отклики в мире. В самой Венесуэле это известие вызвало эйфорию, хотя из-за репрессивной политики властей там не было массовых манифестаций. Во Флориде, где проживают сотни тысяч венесуэльцев, таких многолюдных собраний было множество. И, несмотря на то, что штат является абсолютно республиканским, их участники говорили: «Правильно, что премию получила Мария Корина Мачадо, а не Дональд Трамп». Но и в Венесуэле, и за ее пределами эта радость была омрачена долей горечи. На родине Мачадо активисты борьбы за права человека признавали, что это решение Нобелевского комитета не приближает освобождение Венесуэлы от преступного режима Мадуро. Диаспора серьезно взволнована решением Трампа отозвать временный статус пребывания в США граждан Венесуэлы, а их 700 тысяч человек.

Большинство действующих и отставных лидеров Латинской Америки приветствовали решение Нобелевского комитета. Но были красноречивые исключения. Бывший марксистский повстанец, президент Колумбии Густаво Петро ни с того, ни с сего припомнил Мачадо письмо, которое она еще в 2018 году направила израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху с просьбой помочь добиться демократизации Венесуэлы. Для Петро лидер Израиля — преступник и обращение к нему тоже было преступным. «Без комментариев», - ответила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, сторонница кубинского режима. А власти Кубы высказались по полной программе. Формальный руководитель страны Мигель Диас-Канель написал в социальной сети, что «поляризация и престиж Норвежского комитета упали до беспрецедентно низкого уровня». Еще дальше пошел официальный рупор правительства - организация Cubadebate, которая обвинила Нобелевский комитет в том, что тот наградил персону «известную своими связями с крайне правыми фашиствующими силами».

В ту же дуду было исполнено и проклятие в адрес Нобелевского комитета со стороны ультралевого крыла правящей партии Испании, больших друзей диктатора Мадуро. «Вместо того, чтобы дать премию мира Корине Мачадо, которая в течение многих лет готовила государственный переворот, Комитет мог бы присудить эту премию Трампу или посмертно Адольфу Гитлеру», - сказал Пабло Иглесиас, испанский политик и бывший депутат Европарламента. Однако неприятное для Трампа отсутствие единомыслия продемонстрировал и Белый дом. Официальная реакция был крайне скупой. «Нобелевский комитет продемонстрировал, что он ставит политику выше мира», - заявил директор по коммуникациям администрации Стивен Чанг. Сам же президент Трамп, похоже, сменил гнев на милость, когда Мария Мачадо сказала, что она «посвящает свою премию венесуэльскому народу и президенту США Дональду Трампу». Но главным сюрпризом в этой истории было другое. Оказалось, что горячим сторонником присуждения Премии мира именно Марии Корине Мачадо был нынешний государственный секретарь и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио.